Oggi secondo italiano in concorso a Venezia 78, Cruz-Banderas e l'omaggio ai Led Zeppelin

Oggi, 4 settembre, arriva in gara alla 78. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il secondo dei cinque film italiani in concorso, "Il buco" di Michelangelo Frammartino, racconto nell'Italia del boom, nel 1961, dell'esplorazione compiuta da un gruppo di giovani speleologi in Calabria della grotta più profonda d'Europa, il fondo dell’abisso del Bifurto. In corsa per il Leone d'oro anche il racconto ironico sul mondo del cinema di Gastón Duprat e Mariano Cohn, "Competencia oficial" con Penelope Cruz e Antonio Banderas.

Fuori concorso il rock diventa protagonista con il documentario "Becoming Led Zeppelin" di Bernard MacMahon; la coppia Jessica Chastain - Oscar Isaac dà vita alla miniserie remake in cinque puntate (domani si comincia con le prime due) diretta da Hagai Levi, di un capolavoro di Bergman, "Scenes from a marriage". La cerimonia di consegna del Premio Campari Passion for Film allo scenografo Marcus Rowland, è accompagnata dal debutto fuori concorso dell'horror psicologico/fantasy "Last night in Soho" di Edgar Wright con Ania Taylor-Joy e Matt Smith. Tra gli eventi della giornata anche l'omaggio "Piera degli Esposti, genio italiano", organizzato dall'Anica all'Italian Pavilion alle 15 per ricordare la grande attrice. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani.

Venezia 78, programma del 4 settembre