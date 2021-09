Timothée Chalamet e Kristen Stewart illuminano il Lido

Entusiasmo, applausi al passaggio dei cast, file nei pochi luoghi di ristoro, telefonini imbustati agli accreditati per l'antipirateria, code per ingresso in sala: l'immagine della Mostra del Cinema di Venezia, se non fosse per le mascherine, restituisce un entusiasmo grande, da far credere veramente che da qui parta la rinascita per il cinema.

Chalamet e Stewart acclamati dai fan

La terza giornata di Venezia 78 ha tutte le attrattive del caso: due dei film più attesi oltre a tutto il resto del programma, con red carpet degni delle migliori annate. Esaurite, praticamente non prenotabili a meno di tanta pazienza, le proiezioni di "Dune" di Dennis Villeneuve, fuori concorso. E alla proiezione ufficiale in sala Grande è stato un boato quando si è visto arrivare sul tappeto rosso Timothèe Chalamet e poi ancora Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin. Poco prima per "Spencer" di Pablo Larrain, in gara per il Leone d'oro, Kristen Stewart, a precedere Olivia Colman e Dakota Johnson per "The Lost Daughter", esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, in concorso.

Per "Dune", in prima mondiale, l'attesa era spasmodica: dai fan della fantascienza, dagli ammiratori del cinema di Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) e ovviamente dai fan di quel talento giovane ma già carismatico di Chalamet per il quale si è infiammato il Lido con urla adolescenti che davvero rincuorano. Grandi applausi per "Spencer" di Pablo Larrain (uscirà in sala con 01) in cui l'ex ragazzina di Twilight ora adulta di talento Kristen Stewart letteralmente si trasforma, il broncio sul viso, la piega ai lati dei capelli imitata da migliaia di donne, lo sguardo triste nella Principessa del Galles. Una favola tratta da una tragedia vera, avverte il regista, «una favola senza il lieto fine che tutti si aspettavano. E forse è questo il motivo che più attrae nella sua vicenda».