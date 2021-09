Diretta

Tra i film del concorso oggi, 8 settembre, arriva alla Mostra del Cinema di Venezia il quarto film italiano in gara, il war movie/fantasy "Freaks out" di Gabriele Mainetti, che torna a parlare di 'esclusi' con straordinarie capacità, stavolta nella Roma occupata dai nazisti della seconda guerra mondiale. Sempre in competizione debutta la favola nera "Kapitan Volkonogov Bezhal" di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov, su un capitano del servizio di sicurezza nazionale in fuga che riceve un avvertimento dall'aldilà. È inoltre il giorno di Jamie Lee Curtis, che riceve il Leone d'oro alla carriera, e presenta (fuori concorso) "Halloween kills" di David Gordon Green, nuovo capitolo della saga horror.

I film in programma oggi a Venezia 78