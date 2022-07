Il programma della Mostra del cinema: Iñárritu e Guadagnino in concorso

Sono cinque i film italiani in gara per il Leone d'oro alla 79. Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre), la cui selezione è stata annunciata questa mattina dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale, Roberto Cicutto. Si tratta di Il signore delle formiche di Gianni Amelio, Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco; Bone ad all di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet; Chiara di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco; Monica di Andrea Pallaoro; L'immensità di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz. Oltre al film di chiusura della Mostra, The Hanging Sun di Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay e Sam Spruell, c'è tanta Italia anche fuori concorso. Da Paolo Virzì a Gianfranco Rosi ad Enrico Ghezzi.

Tra i più attesi in concorso, oltre al film d’apertura White Noise di Noah Baumbach annunciato ieri, ci saranno: The Whale di Darren Aronofsky con Brendan Fraser; Blonde di Andrew Dominik, film su Marilyn Monroe con Ana de Armas; Tár di Todd Field con Cate Blanchett nel ruolo di una direttrice d’orchestra; Bardo, False Chronicle of a Handful of Thruths, descritto come il film più personale del regista messicano Alejandro González Iñárritu; The Eternal Daughter di Joanna Hogg con Tilda Swinton; The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson; No Bears dell'iraniano Jafar Panahi, condannato di recente a sei anni di carcere nel suo paese e che ha girato il suo ultimo lavoro in clandestinità; The Son di Florian Zeller, nuovo film del regista di The Father con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby; e Un Couple di Frederick Wiseman, primo film di finzione del documentarista americano realizzato in Francia.

Concorso

White Noise di Noah Baumbach – Film d’apertura

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

The Whale di Darren Aronofsky

L’immensità di Emanuele Crialese

Saint Omer di Alice Diop

Blonde di Andrew Dominik

Tár di Todd Field

Love Life di Kôji Fukada

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths) di Alejandro González Iñárritu

Athena di Romain Gavras

Bones and All di Luca Guadagnino

The Eternal Daughter di Joanna Hogg

Shab, dakheli, divar (Beyond the Wall) di Vahid Jalilvand

The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh

Argentina, 1985 di Santiago Mitre

Chiara di Susanna Nicchiarelli

Monica di Andrea Pallaoro

Khers nist (No Bears) di Jafar Panahi

All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras

Un couple di Frederick Wiseman

The Son di Florian Zeller

Les miens di Roschdy Zem

Les enfants des autres di Rebecca Zlotowski

Fuori concorso – Fiction

Riget Exodus (The Kingdom Exodus) di Lars von Trier – serie

Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn – serie

The Hanging Sun di Francesco Carrozzini – Film di chiusura

Kapag wala nang mga alon (When the Waves Are Gone) di Lav Diaz

Living di Oliver Hermanus

Dead for a Dollar di Walter Hill

Kõne taevast (Call of God) di Kim Ki-duk

Dreamin’ Wild di Bill Pohlad

Master Gardener di Paul Schrader

Siccità di Paolo Virzì

Pearl di Ti West

Don’t Worry Darling di Olivia Wilde

Fuori concorso – Non fiction

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom di Evgeny Afineevsky

The Matchmaker di Benedetta Argentieri

Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy di Steve James

Music for Black Pigeons di Jørgen Leth e Andreas Koefoed

The Kiev Trial di Sergei Loznitsa

In viaggio di Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President di Christopher Sharp e Moses Bwayo

Nuclear di Oliver Stone

Orizzonti – Concorso

Princess di Roberto De Paolis – Film d’apertura

Obet’ (Victim) di Michal Blaško

En los márgines di Juan Diego Botto

Trenque Lauquen di Laura Citarella

Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Innocence di Guy Davidi

Blanquita di Fernando Guzzoni

Pour la France di Rachid Hami

Aru otoko (A Man) di Kei Ishikawa

Chleb i sol (Bread and Salt) di Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa

Spre Nord (To the North) di Mihai Mincan

Autobiography di Makbul Mubarak

La syndicaliste di Jean-Paul Salomé

Jang-e jahani sevom (World War III) di Houman Seyedi

Najsre?inot ?ovek na svetot (The Happiest Man in the World) di Teona Strugar Mitevska

A noiva di Sérgio Tréfaut

Orizzonti – Extra