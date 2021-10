"Andràtuttobene": i disegni dei bambini durante la pandemia in una mostra itinerante | VIDEO

«Questa esposizione è una promessa mantenuta. La tragedia del Coronavirus ha causato sofferenze e lutti, ha visto un impegno eccezionale della nostra sanità e delle altre istituzioni coinvolte. Ma se parliamo del disagio a cui si è accompagnata, un prezzo altissimo è stato pagato da coloro che hanno perso mesi e mesi di libertà da bimbi o da adolescenti». Lo ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia, alla presentazione di "Andràtuttobene", la mostra dei disegni e delle altre realizzazioni, ricevuti dai bambini veneti durante la pandemia, che hanno cadenzato il punto stampa quotidiano dalla sede della protezione civile di Marghera.

Si tratta di una mostra itinerante, che sarà inaugurata a Padova il prossimo 7 novembre e in successione toccherà tutti capoluoghi delle province venete, per concludersi a giugno con una tappa speciale a Vo’, città divenuta simbolo della battaglia contro il Coronavirus.

La mostra mette insieme 838 disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e anche un video messaggio, suddivisi in tre fasce: "Prescolare", "Scolare" e "Young". Comprende, inoltre, numerose immagini del personale sanitario impegnato nel contrasto al Coronavirus. Seguirà il seguente percorso:

Padova, Centro Culturale Altinate - San Gaetano (7-23 novembre)

Mestre, Museo M9 (3-22 dicembre)

Belluno, Spazio Gesuiti (14-23 gennaio)

Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi (4-20 febbraio)

Verona, Palazzo della Gran Guardia (4-27 marzo)

Treviso, Palazzo dei Trecento (8 aprile-1 maggio)

Vicenza, Basilica Palladiana (13 maggio-5 giugno)

Vo’ (Padova), Festa dei Bambini a Villa Contarini Giovannelli Valier (3-5 giugno).

I bambini che non hanno avuto occasione di realizzare la loro opera, in tutte le sedi troveranno fogli e disegni per cimentarsi e quanto realizzato verrà comunque esposto.