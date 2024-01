Esoterismo e mistero in una grande mostra a Venezia | VIDEO

I complottisti sono sempre esistiti? Come si distingue ciò che molti considerano a torto “esoterico”, in realtà più affine all’occulto ed al fantastico, dalle originali dottrine iniziatiche i cui significati per decine di secoli sono stati rivelati ai soli adepti? Cosa si prova ad entrare in un inaccessibile tempio misterico? Sono alcune domande a cui risponde la mostra “Esoterica Exhibition”, l'evento dedicato ai temi del mistero ospitato nelle sale del trecentesco Palazzo Zaguri in campo San Maurizio a Venezia.

La mostra è organizzata da Venice Exhibition con Italmostre ed è stata ideata e allestita dai curatori Stefano Momentè e Maurizio Roccato in due anni di ricerche e studi per raccogliere i materiali espositivi. “Esoterica Exhibition” conduce i visitatori nei meandri dell'ignoto grazie a sale ricche di pannelli esplicativi, documenti unici, reperti originali e riproduzioni di luoghi di culto misterico riservati alle dottrine esoteriche. Dalle streghe agli spiriti, dal misticismo ai culti satanici, dalla massoneria alle dottrine iniziatiche: l’esoterismo viene indagato attraverso i secoli con uno sguardo antropologico e storico.