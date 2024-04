L'artista urbano Maupal omaggia Papa Francesco con una mostra a Venezia | VIDEO

Un saluto originale per accogliere Papa Francesco a Venezia grazie alle venticinque opere di Maupal, artista urbano di Roma, che è riuscito a sintetizzare il messaggio del Santo Padre stimolando grande interesse anche nei giovani di tutto il mondo.

L’idea nasce dopo l'impegno di Fondaco Italia nel realizzare, lo scorso Natale, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario del primo Presepe di San Francesco, i presepi in Piazza San Pietro e in Aula Paolo VI in Vaticano. Il progetto “Admirabile Signum”, infatti, è stato un percorso voluto e seguito in prima persona dal Papa, sviluppatosi poi nel corso del 2023 e che ha visto anche un’esposizione itinerante nel territorio veneziano di una copia in dimensione ridotta dello stesso presepe.

«Ho accolto con grande entusiasmo la proposta di Fondaco Italia di invitare a Venezia l’artista Maupal in concomitanza con la visita di Papa Francesco perché ritengo che il suo lavoro rappresenti coerentemente la continuità con il progetto "Admirabile Signum", che abbiamo avuto l'onore di portare a Venezia lo scorso Natale – ha spiegato l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, coinvolta in prima persona nella realizzazione dell'iniziativa –. È stato un privilegio contribuire a questo progetto e vedere il suo successo trasformarsi ora in un'opportunità per ospitare la mostra di questo artista di fama internazionale che ha saputo interpretare, con originalità e modernità, i temi cari al Papa».

Nella mostra “Venezia: Habemus Papam”, che si terrà presso la Sala San Leonardo da venerdì 27 aprile a martedì 7 maggio, verranno esposte tutte le opere dell'artista romano dedicate al Papa. All’esterno dell'edificio verrà inoltre collocato un pannello sul quale Mupal riproporrà la sua opera più nota, “Street Pope” (2023), “rimodulata” per l’occasione. Venerdì 27 aprile, giorno di inaugurazione, sarà presente l’artista che firmerà le cartoline con l’immagine grafica della mostra.

«Lo scorso anno abbiamo avuto tre incontri con Papa Francesco, tutti caratterizzati dalla grandissima energia e dall’espressione di gioia che ci rimarranno sempre nel cuore – ha raccontato Enrico Bressan, fondatore di Fondaco Italia –. Per contraccambiare in qualche modo l’imminente visita a Venezia di cui ne siamo felici, grati e onorati, abbiamo pensato di attivarci per realizzare un omaggio artistico di assoluto valore. Per questo abbiamo proposto il progetto all’assessore Mar, chiedendole di invitare qui Maupal».

«La proposta di esporre a Venezia tutte le mie opere che negli ultimi dieci anni ho dedicato a Papa Francesco è per me un motivo di enorme orgoglio – ha dichiarato Maupal –. Dopo aver potuto partecipare al percorso quaresimale dettato dal Santo Padre, assieme al Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano, questa nuova avventura nella meravigliosa città lagunare mi trascina con energia verso una sorta di sogno che ho iniziato nel 2014 dipingendo il "Super Pope" su un muro adiacente alla Santa Sede. Spero che il mio sarcasmo, tipicamente romano, e l'ironia che amo usare nelle mie raffigurazioni, vengano accolti con piacere dai veneziani e dai turisti. Collaborare al fianco della squadra di Fondaco Italia e di Bruno Ialuna, che hanno preparato questa esposizione, mi ha arricchito ulteriormente sia dal punto di vista umano che professionale».