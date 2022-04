Un percorso tra bellezza e violenza: la grande mostra di Anish Kapoor apre al pubblico | VIDEO

Un viaggio retrospettivo che presenta i momenti chiave della carriera dell'artista, accanto a passaggi più recenti e inediti: da oggi fino al 9 ottobre 2022 gli spazi espositivi delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ospiteranno la grande mostra dedicata ad Anish Kapoor, celebre scultore e artista britannico di origine indiana.

L'esposizione è curata da Taco Dibbits, direttore del Rijkmuseum di Amsterdam, e si articola all'interno di due distinte sedi veneziane: le Gallerie dell'Accademia e Palazzo Manfrin. A essere esibite sono sessanta opere, che presentano e descrivono i momenti salienti della carriera di Kapoor accanto ad un nuovo corpo di lavori inediti. Per la prima volta, inoltre, vengono presentate al pubblico le nuove creazioni realizzare attraverso l'utilizzo della nanotecnologia del carbonio.

«È un grande onore essere invitato a confrontarmi con le collezioni delle Gallerie dell'Accademia di Venezia; forse una delle più belle collezioni di pittura classica di tutto il mondo – ha raccontato l'artista –. Sento un profondo legame con la città lagunare, in particolare con la sua grande vocazione per l’arte contemporanea».

Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia, ha spiegato: «Kapoor, in virtù delle sue originali e profonde ricerche sul colore, sulla luce, sulla prospettiva e sullo spazio, va alla radice stessa dei princìpi della pittura rinascimentale veneta, indagandone l’essenza e riuscendo a dialogare intimamente, su un piano ideale, con le opere di Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese e Tintoretto»

La mostra è organizzata in collaborazione con Anish Kapoor Studio e Lisson Gallery, con il supporto di Galleria Continua, Galleria Massimo Minini, Galerie Kamel Mennour, Kukje Gallery, Regen Projects and SCAI The Bathhouse, e con il sostegno di LG OLED. Il catalogo è pubblicato da Marsilio Arte. Tutte le informazioni circa la vendita dei biglietti e gli orari delle visite sono disponibili online.