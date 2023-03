"La serena inquietudine del territorio" in mostra al Centro Culturale Candiani | VIDEO

Raccontare le ferite urbane e i cambiamenti distrettuali del Veneto attraverso fotografie e video: fino a domenica 14 maggio sarà possibile visitare la mostra La serena inquietudine del territorio, ospitata al Centro Culturale Candiani di Mestre.

L’etereogenità di sguardi e progetti rende l'esposizione complessa ma allo stesso tempo stratificata e dimostrativa delle visioni e dei percorsi creativi intrapresi da ogni autore esposto. Curata da Giovanni Cecchinato in collaborazione con Alessandro Angeli, il progetto La serena inquietudine del territorio nasce nel 2016 «quando abbiamo definito l’intento di raccontare la regione veneta attraverso le immagini di un laboratorio che si trovava virtualmente in una pagina Facebook» spiega Cecchinato. Da lì l'iniziativa si è poi articolata in una rivista, anticipata da un numero pilota pubblicato alla fine del 2020 e sviluppatasi in due successivi tomi ufficiali. «È quindi emerso, e si è consolidato, l’impegno di proseguire coralmente nel cammino, mirando ad obiettivi specifici e comuni a tutti gli appartenenti a questo gruppo di ricerca fotografica» racconta il curatore.

Un progetto quindi aperto alla multidisciplinarità, spinto dalla voglia di indagare il Veneto guardandolo con una coralità di sguardi e linguaggi, affrontando gli spazi e le persone che quotidianamente li vivono e vi dimorano. Senza tralasciare pensieri critici su temi attuali o che risultano essere, per ogni singolo autore, “serenamente inquieti”. Per l'occasione, al Centro Culturale Candiani verranno esposti migliori progetti presentati nelle due riviste pubblicate, assieme a un video inedito di Fulvio Ganz e a un'installazione sonora di Enrico Coniglio.

I fotografi in mostra sono Alessandro Angeli, Gianantonio Battistella, Samantha Banetta, Federico Bevilacqua, Sheila Bernard, Eliana Bozzi, Giovanni Cecchinato, Carlo Chiapponi, Francesco Finotto, Marco Fogarolo, Denis Giusti, Giorgio Meneghetti, Lorenzo Mini, Paola Montagner, Graziella Pagotto, Sara Pellizzer, Alessandro Tegon, Marco Vedana e Anna Zemella.



L'evento è realizzato In collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Venezia.