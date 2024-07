Tutto esaurito per l'evento "La mala del Brenta" alla mostra Murders

Alla mostra "Murders" di Jesolo arriva un evento speciale: sabato 20 luglio, al tema dei serial killer raccontato con vari approfondimenti e reperti originali, si abbinerà un dibattito sulla mala del Brenta.

La "mala" venne definita all’epoca «una piccola ma potente Cosa nostra della Val Padana»: una organizzazione criminale nata negli anni settanta, partita dalla banda di Felice Maniero e cresciuta a dismisura. Passò dalla vendita delle sigarette di contrabbando, alle rapine, estorsioni, al gioco d’azzardo fino alle sostanze stupefacenti in accordo con le grandi organizzazioni criminali italiane. Maniero, in seguito pentitosi, fu al comando della malavita del nord per più di vent’anni, riuscendo a comandare la sua banda anche dal carcere quando venne catturato.

A Jesolo, in piazza Marconi, parleranno di questo fenomeno criminale Alberto Bonato, analizzatore di casi di cronaca nera e blogger, Alessandro Ambrosini, reporter d'inchiesta, e Alessandro Campagnolo, dirigente della polizia in quiescenza che partecipò direttamente alle indagini per oltre 5 anni. L’incontro sarà presentato da Armando Palmegiani, scrittore di True Crime e criminologo. L'evento è gratuito e sono già state raggiunte le prenotazioni limite per assistere all'incontro con i relatori. L'accesso alla mostra, aperta fino al 25 agosto, rimane a pagamento.