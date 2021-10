Riapre al pubblico la mostra "Migrating Objects" alla Collezione Peggy Guggenheim

Alla Collezione Peggy Guggenheim torna Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe. L'esposizione, che propone un percorso attraverso 35 opere d'arte non occidentale, era stata inaugurata lo scorso 15 febbraio 2020 e poi chiusa dopo appena tre settimane a causa della pandemia. Oggi, Migrating Ojects torna a palazzo Venier dei Leoni e resterà aperta fino al 10 gennaio 2022 grazie al sostegno di Pilar Crespi Robert, socia e Chair dell’Executive Committee dell’Advisory Board della Collezione, e del marito Stephen Robert, trustee della Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.

Migrating objects: il collezionismo meno noto di Peggy Guggenheim

Questa esposizione mette in mostra a Venezia 35 opere d'arte non occidentale, parte del collezionismo meno noto della mecenate americana. Nel corso degli anni ’50 e ’60, infatti, Peggy Guggenheim, infatti, inizia a guardare oltre i confini dell’Europa e degli Stati Uniti interessandosi all’arte dell’Africa, dell’Oceania e delle culture indigene delle Americhe. Il percorso espositivo rivela oggi un eccezionale nucleo della collezione raramente visibile al grande pubblico, restituendo valore, importanza e identità alle opere esposte e mettendole parallelamente in dialogo con alcuni capolavori delle avanguardie europee in collezione di artisti come Pablo Picasso, Max Ernst, Henry Moore, Alberto Giacometti.

La mostra, gode del patrocinio di UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ed è curata da un Comitato scientifico che include: Christa Clarke, curatrice indipendente e studiosa delle arti dell'Africa e affiliata all'Hutchins Center for African & African American Research, Harvard University, Cambridge, Mass.; R. Tripp Evans, professore di Storia dell'arte e Co-Chair, Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Mass.; Ellen McBreen, professoressa associata di Storia dell'arte, Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Mass.; Fanny Wonu Veys, curatrice, Oceania, National Museum of World Cultures, Amsterdam, Berg en Dal, Leiden e Rotterdam, con Vivien Greene, Senior Curator, 19th- and Early 20th-Century Art, Guggenheim Museum, che ha curato anche il catalogo dell’esposizione.

Quando si può visitare la mostra

Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim è aperta tutti i giorni, eccetto il martedì, dalle 10 alle 18, e l’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso al museo, da prenotare online sul sito guggenheim-venice.it.