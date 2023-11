Mille Donne di Venezia: la mostra omaggio alle donne veneziane

È stata presentata oggi la mostra fotografica dal titolo "Mille Donne di Venezia" del fotografo francese Pierre Maraval, voluta e organizzata da SUMus Venezia. Un omaggio alle donne veneziane e al loro impegno nel creare un mondo migliore per le generazioni future.

La mostra, che si terrà nella Chiesa di San Lorenzo, oggi Ocean Space, presenterà mille ritratti di donne veneziane contemporanee che Pierre Maraval ha fotografato durante quest'estate. Queste fotografie rappresentano il punto di partenza della piattaforma artistica digitale "Wow" (Women of teh World) per creare uno "slancio globale di sorellanza, risvegliando le enrgie femminili per affrontare i problemi dell'umanità e del pianeta".

«Se Venezia è l'unica al mondo - ha esordito la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, nel suo intervento - lo si deve anche all'enorme contributo di donne illuminate e intelligenti, pioniere nelle arti e nell'emancipazione. La storia di Venezia vanta straordinarie figure femminili che hanno scritto pagine e pagine di storia, che in epoche impensabili, hanno lottato per la propria libertà, riuscendo con caparbietà e determinazione a ottenere spazi di autonomia e di azione, che altre donne nel mondo non potevano neppure lontanamente sognare».

La mostra fotografica che partirà dal 20 novembre alle 18 all'Ocean Space di Campo San Lorenzo, vede la creazione di un manifesto dal titolo "We Care, We Dare" (noi ci prendiamo cura, noi osiamo) per creare un movimento di sorellanza. In occasione del lancio della mostra, SUMus organizza una conferenza di tre giorni, dal 18 al 20 novembre, con la partecipazione di esperti innovatori di diversi campi, aperta a tutti i veneziani.