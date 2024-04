A Mestre la mostra "Picasso Celebration" che celebra l'arte e la solidarietà

Apre a Mestre una mostra che celebra l'arte e la solidarietà: si tratta di Picasso Celebration ed è ospitata negli spazi della palestra John Reed Fitness. L'esposizione è un omaggio al celebre fondatore del Cubismo e offre l'opportunità di scoprire il talento artistico del pittore spagnolo attraverso riproduzioni fedeli delle sue opere più famose, realizzate dai membri di Folligeniali, un collettivo di artisti.

L'evento, che vede coinvolti il marchio John Reed Fitness, il Museo Folligeniali e la Scuola d'Arte Bergognone (conosciuta per il suo impegno in un progetto di terapia artistica per giovani in difficoltà), unisce creatività e impegno sociale: «La creatività è un linguaggio universale capace di legare diverse generazioni – spiega Clelia Patella, madrina dell’evento, content creator e curatrice d'arte –. La Scuola d'Arte Bergognone, omaggiando la rivoluzione artistica di Picasso, evidenzia come l'arte sia un'espressione personale e uno strumento di inclusione sociale. Gli artisti Folligeniali, reinterpretando le opere di Picasso, hanno costruito un solido ponte tra passato e presente».

«Siamo orgogliosi di celebrare nella John Reed Fitness di Venezia Mestre il genio spagnolo con la mostra Picasso Celebration – ha aggiunto Samuele Frosio, co-amministratore delegato di RSG Group Italia –. Invitiamo tutti a scoprire l'influenza globale di Picasso e a sostenere questa meravigliosa iniziativa visitando l'esposizione: un'opportunità unica di esplorare l'universo creativo di uno dei più importanti artisti del XX secolo».

Le opere esposte, tra le quali figurano anche litografie e ceramiche, offrono una panoramica completa dell'evoluzione artistica di Picasso, documentando le sue passioni, le donne, le muse e le diverse fasi della sua carriera. La mostra – aperta in concomitanza con la 60esima Biennale d'Arte di Venezia – potrà essere visitata ogni sabato, a partire dal 20 aprile, prenotandosi online.