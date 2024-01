Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti ripensano il "Prometeo" di Luigi Nono | VIDEO

In occasione del centenario della nascita del compositore veneziano Luigi Nono, l'Accademia di Belle Arti di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Archivio Luigi Nono e l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) - La Biennale di Venezia, apre al pubblico la mostra Prometeo possibili ai Magazzini del Sale 3, visitabile dal 27 gennaio al 16 marzo 2024.

L'esposizione offre un percorso di approfondimento e di rielaborazione creativa multimediale tra i materiali documentativi dell'opera Prometeo. Tragedia dell'ascolto, riallestita dalla Biennale di Venezia come progetto speciale del suo Archivio Storico (ASAC) dal 26 al 29 gennaio 2024 nella Chiesa di San Lorenzo a Venezia (ora Ocean Space), dove si tenne la prima esecuzione nel 1984, insieme alla riproduzione di importanti documenti d'archivio e a installazioni originali realizzate dagli studenti del corso di Decorazione B dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che si sono occupati dell'ideazione, progettazione e realizzazione di tutti i contenuti multimediali sotto la guida del professor Gaetano Mainenti, e con la collaborazione degli studenti del corso di Nuove Tecnologie dell'Arte per la realizzazione dei supporti grafici informativi.

I documenti relativi al nuovo riallestimento 2024 del Prometeo – trenta tavole messe a disposizione in esclusiva dall'ASAC – aprono la prima delle sette sezioni in cui si articola la mostra. La seconda sezione è dedicata alla prima esecuzione di Prometeo. Tragedia dell'ascolto del 1984, realizzata con la collaborazione di Massimo Cacciari per i testi, Renzo Piano per l’allestimento ed Emilio Vedova per le luci. In questa sala è a disposizione del pubblico il video di quella memorabile rappresentazione, insieme ad una selezione dei disegni progettuali dell'imponente struttura progettata da Piano, conosciuta come "la nave" o "l'arca".

Seguono nel percorso espositivo due suggestive installazioni nella terza e quarta sala. La prima è formata da cinque isole che raccolgono i materiali relativi all’indagine sullo spazio, sul suono, sulla transizione tra colori, sui testi e sulla struttura stessa del Prometeo. L'arcipelago documentale che così si configura può essere esplorato tramite diverse, possibili mappe scritte come in una partitura musicale, in cui i colori “scoprono, svuotano, riempiono lo spazio", in una scansione governata da precisi ritmi e pause. Nella seconda invece protagoniste sono acqua, specchi, luci e parole, che riflettono la scrittura di Luigi Nono “frammentata” in proiezione da una frequenza sonora.

Nella quinta sala il focus è sulla riproduzione su tela di grandi dimensioni di una cartolina del dipinto La lavanda dei piedi di Tintoretto su cui Nono è intervenuto annotando i vari contrasti prospettici: una vera e propria "esplosione" di punti di vista che è stata la base per la costruzione a isole del Prometeo.

Due monitor quindi immergono i visitatori nei paesaggi che Nono osservava e fotografava durante il processo di progettazione dell'opera dalle finestre dei suoi studi di Venezia e Friburgo, tra il 1976 e il 1984, e la proiezione di alcune lettere che il Maestro ha scritto a Renzo Piano e a Claudio Abbado per avviare la realizzazione dell'opera nella Chiesa di San Lorenzo.

Il percorso espositivo si chiude con un allestimento multimediale di videoproiezioni e spazializzazione del suono nel quale emerge la scrittura di Nono, accompagnata dalle voci degli studenti che hanno realizzato l’esposizione.