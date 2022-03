L'arte fotografica di Sabine Weiss in mostra alla Casa dei Tre Oci | VIDEO

La Casa dei Tre Oci di Venezia presenta, dall’11 marzo al 23 ottobre 2022, la più ampia retrospettiva mai realizzata finora, la prima in Italia dedicata alla fotografa franco-svizzera Sabine Weiss, tra le maggiori rappresentanti della fotografia umanista francese insieme a Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat, Brassaï e Izis.

Unica fotografa donna del dopoguerra ad aver esercitato questa professione così a lungo e in tutti i campi della fotografia – dai reportage ai ritratti di artisti, dalla moda agli scatti di strada con particolare attenzione ai volti dei bambini, fino ai numerosi viaggi per il mondo –, Sabine Weiss ha partecipato attivamente alla costruzione di questo percorso espositivo, aprendo i suoi archivi personali, conservati a Parigi, per raccontare la sua straordinaria storia e presentare il suo lavoro in maniera ampia e strutturata.

La mostra

L’esposizione è il primo e più importante tributo internazionale alla sua carriera, e raccoglie oltre 200 fotografie. Curata da Virginie Chardin, la retrospettiva è promossa dalla Fondazione di Venezia, realizzata da Marsilio Arte in collaborazione con Berggruen Institute, prodotta dall’Atelier Sabine Weiss - Laure Delloye Augustins, con il sostegno di Jeu de Paume e del Festival internazionale Les Rencontres de la photographie d'Arles, sotto l’alto patronato del Consolato generale di Svizzera a Milano.

Gli scatti esposti ai Tre Oci ripercorrono il lavoro della fotografa scomparsa a Parigi lo scorso 28 dicembre, dagli esordi nel 1935 agli anni 2000: ecco allora i numerosi ritratti di pittori, scultori, attori e musicisti, ma anche diverse immagini inedite che raccontano l’America con un punto di vista francese, non prive di uno spiccato umorismo.

Il percorso riserva ampio spazio anche ai lavori realizzati da Weiss negli anni ’80 e ‘90, all’età di sessanta e settant’anni, durante i suoi viaggi nell’Isola di Réunion, in Portogallo, India, Birmania, Bulgaria, Giappone, Polonia ed Egitto. Come osserva la curatrice Virginie Chardin, «ciò che colpisce lo spettatore è la sensazione di isolamento e a volte di tenera tristezza che queste fotografie tarde emanano, in cui bambini e anziani sono accomunati dalla loro fragilità. Una melancolia e qualche volta cupa austerità emergono da queste immagini, in contrasto con la personalità vivace e giocosa della fotografa, sulla quale il tempo sembra non avere presa. La forza della sua curiosità per il mondo e la sua gioia di vedere e documentare fanno di Sabine Weiss un simbolo di coraggio e di libertà per tutte le donne fotografe.».

Oltre alle fotografie, in mostra sono presentati anche alcuni estratti da film documentari a lei dedicati (La Chambre Noire di Claude Fayard, Sabine Weiss di Jean-Pierre Franey e Il mio lavoro come fotografa di Stéphanie Grosjean, 2014) nei quali Weiss ha raccontato, in diversi periodi della sua vita, il suo percorso artistico, le sue esperienze di viaggio e la difficoltà di essere una fotografa donna.

Il catalogo, pubblicato da Marsilio Arte, propone molte immagini inedite e i testi scritti dalla curatrice Virginie Chardin e dal direttore artistico della Casa dei Tre Oci, Denis Curti.

Le visite

In occasione dei primi giorni di apertura, la curatrice Chardin e Curti introdurranno al pubblico la grande retrospettiva con racconti e curiosità inedite: venerdì 11 marzo, alle ore 11.30, sarà infatti Curti ad accompagnare i visitatori lungo il percorso espositivo. Sabato 12 marzo, alle ore 15.00, è prevista invece la visita guidata in lingua inglese con Chardin.

Le visite sono gratuite e incluse nel biglietto d'ingresso alla mostra, previa prenotazione via mail a booktreoci@gmail.com.