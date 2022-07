Tutti pazzi per il Surrealismo: la mostra alla Peggy Guggenheim viaggia oltre 123 mila visite

Victor Brauner, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Max Ernst, René Magritte, e molti altri. La mostra Surrealismo e magia alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia sta riscuotendo un enorme successo: sono oltre 123 mila i visitatori che in poco più di tre mesi hanno ammirato le opere d'arte dell'esposizione temporanea.

Con una sessantina di opere, provenienti da prestigiose istituzioni museali e collezioni private internazionali, il percorso espositivo spazia dall'irrazionale alla dimensione cosmica, dalla nozione dell'artista come mago a quella della donna come essere magico, dea e strega. La mostra rimarrà aperta fino al 26 settembre per poi spostarsi al Museum Barberini di Potsdam, dove aprirà al pubblico il 22 ottobre, 2022. Tutti i giorni alle 15 il pubblico può approfondire i temi dell’esposizione grazie a una presentazione gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al museo.

Iniziative per bambini e anziani

Proseguono, nel frattempo, le domeniche di luglio alle 15, i Kids Day, laboratori gratuiti che permettono alle e ai partecipanti di avvicinarsi all’arte in modo coinvolgente, sperimentando tecniche e tematiche sempre nuove e stimolanti. Ad agosto gli appuntamenti si fermano per la consueta pausa estiva, per poi riprendere a settembre. E nel segno di accessibilità e inclusione prosegue anche il progetto “Estate a Palazzo”, rivolto agli over 75, promosso dall'associazione Red Carpet for All e patrocinato dal Comune di Venezia. Giovedì 11 agosto e 8 settembre, prima dell’orario di apertura al pubblico, un gruppo di ospiti della quarta età potrà seguire una visita guidata gratuita alla mostra, condividendo così un momento stimolante, volto al benessere personale.