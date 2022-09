I grandi maestri del vetro in mostra all'isola di San Giorgio | VIDEO

Da domenica 18 settembre a domenica 8 gennaio sarà possibile visitare Venini: Luce 1921 – 1985, la mostra che racconta l’attività della celebre fornace nel campo dell’illuminazione, dalla piccola alla grande scala, attraverso un percorso che ne descrive gli interventi più significativi.

Ospitata all'isola di San Giorgio, presso gli spazi delle Stanze del Vetro, l'esposizione curata da Marino Barovier offrirà un’accurata selezione di 81 oggetti (comprensivi delle opere progettate dai vari designer che collaborarono con la fornace e dei pezzi studiati dall’ufficio tecnico della stessa vetreria) che illustrano come il tema della luce sia stato affrontato nei vari decenni, in un arco cronologico che va dal 1921 al 1985.

Nella Sala Carnelutti della Fondazione Giorgio Cini, inoltre, verranno presentate due straordinarie installazioni: il celebre Velario realizzato nel 1951 per la copertura di Palazzo Grassi, formato da una serie di “festoni” con cavi d’acciaio e sfere in vetro cristallo balloton. Smontato nel 1985, sarà visitabile per la prima volta dopo quasi quarant’anni. Troverà spazio anche un omaggio a Carlo Scarpa con la ricostruzione del monumentale lampadario a poliedri policromi progettato dall’architetto per il padiglione del Veneto all’esposizione di Torino, Italia 61, nel 1961.

In aggiunta, all'interno della mostra sarà possibile ammirare un’installazione multimediale che illustra i maggiori interventi realizzati dalla vetreria con foto d’epoca e disegni provenienti dall’archivio storico Venini.

Il progetto espositivo è corredato da un catalogo, edito da Skira, a cura di Marino Barovier e Carla Sonego, che illustra i maggiori interventi di illuminazione eseguiti dalla fornace e decrive i pezzi esposti.

Le Stanze del Vetro sono aperte tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 10.00 alle 19.00.

In occasione di The Italian Glass Weeks, la mostra sarà aperta anche mercoledì 21 settembre 2022.