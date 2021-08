Linea 14 da Punta Sabbioni a Venezia potenziata ogni quarto d'ora

«A partire da oggi l’azienda Avm Actv ha incrementato le corse della linea 14 da Punta Sabbioni per Venezia e ritorno: dalle 9 e fino alle 20 ci sarà un mezzo di trasporto pubblico ogni 15 minuti - annuncia il vicesindaco Francesco Monica -. È un primo traguardo e una prima soluzione. La situazione dei trasporti era diventata insostenibile e più volte avevamo sollecitato un intervento chiedendo soluzioni adeguate. La salute è un aspetto prioritario e anche chi gestisce il trasporto pubblico deve prenderne atto».

«Non possiamo permettere di mettere a rischio la salute dei nostri cittadini che si spostano quotidianamente a Venezia per lavoro, studio o motivi di salute – aggiunge la sindaca Roberta Nesto -. L’immagine che sia il litorale che Venezia stessa offrono circa la pessima situazione dei trasporti non giova certo alla reputazione di entrambe le località. Non dimentichiamo che Cavallino-Treporti è la porta di accesso via acqua per il centro storico. Quello di oggi è un primo passo verso la gestione dei flussi. Il 31 agosto ci sarà un nuovo incontro in Commissione consiliare in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, quando la stagione turistica è ancora in piena attività. Cercheremo proposte e soluzioni per tutelare la località, gli studenti e i lavoratori. Auspichiamo che Actv sia pronta con un piano di azione».