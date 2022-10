Moulaye Niang: dal Senegal all'arte vetraria di Venezia

Era un bambino quando, per la prima volta, ha messo piede a Venezia. Da Dakar, Senegal, è partito insieme ai suoi compagni di scuola per una gita in laguna e, da quel momento, la città d'acqua ha cominciato a far parte della sua vita. Dopo aver assistito alla dimostrazione di un vetraio, si è innamorato di quest'arte e, adesso, Moulaye Niang è uno di coloro che portano avanti questa storica tradizione.

Nel suo atelier, il Muranero, aperto nel 2006 a Castello dopo aver frequentato la scuola del vetro Abate Zanetti, oggi Moulaye realizza gioielli con perle di vetro. Una fusione tra la tradizionale arte veneziana e i dettagli tipici di quella africana. «Creare è andare oltre i propri limiti, scoprire l'altro e il mondo. Mi lascio guidare dalla luce della giornata, da un suono. La perla più bella che ho realizzato l’ho creata pensando a un tramonto africano che avevo nella memoria. E l’ho regalata a mia sorella», ha raccoltato Moulaye in un'intervista rilasciata a Google.

Negli anni l'attività di Moulaye è cresciuta, sbarcando anche online, dove vende i suoi gioielli e non solo. «Venezia è una città che da sempre si contamina con il mondo - aggiunge Moulaye -. Arricchisce la propria cultura con quella delle persone che vengono a visitarla. Negli anni ho avuto collaborazioni con designer italiani, americani, giapponesi, turchi. Cerco di coinvolgere persone che possono arricchirmi con nuove culture, influenzare le mie creazioni».