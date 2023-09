Movida ai Santi Apostoli, appello dei residenti: «Situazione intollerabile»

«Urla, schiamazzi, musica a tutto volume. Una situazione intollerabile che va avanti fino a tarda notte. Succede sempre più spesso nella zona di campo Santi Apostoli, uno dei tanti punti caldi della movida molesta in città». Lo segnalano alcuni cittadini che abitano vicino al campo, che hanno inviato foto e testimonianze al gruppo Danni da Movida.

«È la riprova che l’ordinanza anti-movida non serve», dicono i portavoce del gruppo. L’ultimo episodio - secondo quanto raccontato dai residenti - si sarebbe verificato giovedì sera quando il campo era affollato di gente: «Ubriachi, spacciatori sulle panchine indisturbati, urla, schiamazzi, musica a tutto volume da un barchino ormeggiato. E addirittura lancio di petardi», raccontano i residenti che hanno documentato il tutto con un’applicazione per la registrazione. «L’app ha rilevato decibel con punte anche di 70, dove il limite ammesso è 40 - riferiscono -. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine».

La zona dei Santi Apostoli non è compresa nell’ordinanza anti-movida del Comune. «Il problema è diffuso in tutta la città e non è accettabile consentire l’apertura dei locali fino alle 2 di notte. In teoria dalle 23 in poi non dovrebbero esserci più situazioni come quella che si è verificata ai Santi Apostoli. Ma se nessuno controlla e interviene, le norme sono inutili», concludono. Gli abitanti della zona annunciano che intendono presentare un esposto, che sarà supportato e firmato dal gruppo Danni da Movida.