Controlli e presidi alla movida. Aperitivi senza grossi disagi. Tanti a Venezia stamattina

Hanno avuto l'effetto sperato i controlli alla movida del sabato sera, a Venezia e a Mestre, ma qualche problema prima della chiusura dei locali alle 18 si sarebbe comunque verificato, specie in campo Santa Margherita. Lo riportano i quotidiani nel bilancio del secondo weekend di Carnevale e dopo le restrizioni regionali e comunali imposte contro gli assembramenti a suon di ordinanze. Molte le persone nei locali, specie giovani, verso l'ora del coprifuoco a segnare lo stop per gli aperitivi e a vedere impegnati gli stessi esercenti a far rispettare le regole nei loro plateatici. Domenica si replica, tanta gente già in mattinata, molti a passaggio e diversi in gondola.

Dalle 15 alle 18 consumazioni solo da seduti: la regola avrebbe funzionato come deterrente al formarsi di raggruppamenti, ma a decine gli agenti della polizia erano appostati nei punti più caldi, come Rialto, Ormesini, Misericordia, pronti a ogni evenienza e a chiusure di spazi pubblici, se necessario, come prescritto dall'ordinanza emessa prima del fine settimana ma che non si sono comunque verificati.

Movimento e controlli anche a Mestre, presidiata dalle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, finanza) specie in riviera XX Settembre, dove si è verificata l'aggressione a bastonate una settimana fa. La Municipale avrebbe ricordato norme e comportamenti diffondendo messaggi attraverso il megafono. Presenti camionette della polizia di Stato e dei carabinieri. La situazione è rimasta sotto controllo. Diversi e opposti i commenti in piazza per la nutrita presenza di forze di polizia. Molti i sostenitori che avrebbero chiesto la permanenza costante dei presidi. Altri più scettici, temono possa scoraggiare i clienti.