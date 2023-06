Mozzarella in carrozza alla cannabis, l'idea di una azienda di Mirano

«Può apparire una provocazione, ma non lo è affatto». Così Laura Torchiaro, amministratore unico di Cibandum, azienda di Mirano, annuncia il lancio sul mercato della mozzarella in carrozza alla cannabis.

Un'idea nata per caso, «ma anche un po’ per gioco - continua Torchiaro -; dopo aver elencato le molteplici farciture delle mozzarelle in carrozza prodotte presso il nostro laboratorio artigianale, ci siamo detti sorridendo: "ne facciamo di tutti i colori, le nostre mozzarelle sono talmente buone che sarebbero appetitose anche alla cannabis!"».

Dopo aver selezionato il migliore fornitore della materia prima, «la farina di Cannabis Sativa L., adatta al consumo umano e all’uso alimentare, e aver ottenuto il via libera alla produzione da parte delle autorità competenti - continua - abbiamo iniziato i test che hanno portato ad un risultato eccellente e al di sopra delle aspettative: uno snack alternativo ideale per accompagnare aperitivi e momenti di allegra convivialità. Tra pochi giorni ci sarà il lancio sul mercato di cui aspettiamo reazioni, perplessità, curiosità da soddisfare su un prodotto che farà sicuramente parlare di sé».