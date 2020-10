"Mr Boogie Man": il videoclip del cantautore PolPastrello girato interamente a 360° | VIDEO

Torna sulle scene musicali il cantautore mestrino Simone Pastrello, in arte PolPastrello, e lo fa con una veste nuova, in tutti i sensi: nel suo ultimo videoclip - Mr Boogie Man - lo vediamo infatti sfilare per le strade di una coloratissima Milano abbigliato con un costume da astronauta.

Una scelta curiosa che tuttavia viene spiegata dallo stesso cantautore: «Mr Boogie Man è quel personaggio, quel modo di pensare, presente in ognuno di noi ma che appare quando abbiamo paura di mostrarci al mondo e di dipendere dal giudizio altrui». Un contraltare alle insicurezze insite in ciascuno, insomma: una forma mentis che ci permette di trovare un equilibrio con la nostra parte più irresoluta e introversa. Non a caso la canzone recita: «Questa sera sono Mr Boogie Man / Davvero, davvero, davvero nessuno è più figo di me / Questa o quella per me sono uguà / Lasciami in pa, che c'ho da fa / Io sono il re di questa città / Io sono il re di questa città».

Simone, nel video, si nasconde all’interno di una buffa tuta da cosmonauta, una sorta di corazza che dovrebbe difenderlo dal resto del mondo ma che, invece, accentua i caratteri grotteschi del personaggio. Finalmente, verso la fine del racconto, si spoglia letteralmente di ogni insicurezza e prende coscienza di sé e della propria forza.

Il testo, come spesso accade nelle canzoni di PolPastrello, racconta la precarietà giovanile prendendo spunto da vicende autobiografiche: «Attraverso le canzoni cerco una soluzione a tutti i miei problemi. Mr Boogie Man è un brano divertente, orecchiabile, grazie al quale si ride ma allo stesso tempo si pensa. Prendo ispirazione dalla mia vita, inizialmente, ma poi cerco di parlare, attraverso la musica, ad altre persone» racconta il cantante.

Il video, diretto e montato da Max Salvato, è stato girato interamente a 360° attraverso una telecamera di ultima uscita e rappresenta una novità nel panorama musicale italiano. Mr Boogie Man è disponibile su tutti gli store digitali.