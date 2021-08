Mr. Selfie riesce nell'impresa: foto con Angelina Jolie a Venezia

Breve tappa in laguna per l'attrice tra venerdì e sabato. Riccardo Scalise l'ha intercettata in stazione

Riccardo Scalise si è fatto trovare pronto e venerdì pomeriggio ha intercettato Angelina Jolie, diva tra le dive, alla stazione ferroviaria di Venezia. L'attrice non si è tirata indietro e, sempre tenendo la mascherina addosso, si è fatta fotografare assieme a lui. Così ora anche il suo volto farà parte della immensa collezione di Riccardo, anche detto Mr. Selfie.

Jolie è arrivata a Venezia venerdì pomeriggio a bordo del treno Orient Express e ha pernottato con uno dei figli all'hotel Cipriani della Giudecca. Una tappa in laguna durata poche ore, visto che è ripartita alle 6.30 di sabato. Venuto a sapere dell'arrivo dell'attrice in città, Mr. Selfie non si è fatto sfuggire l'occasione e l'ha accolta direttamente alla discesa dal treno. «È stata gentilissima - racconta Ricky - e per me è una grande emozione, soprattutto perché è il primo scatto dopo un lungo tempo "a diguno", causa pandemia».

Riccardo Scalise, fotografo veneziano, colleziona autoscatti con personaggi famosi da molti anni. Ne ha accumulati migliaia e la sua raccolta è talmente vasta che, nel 2019, alcune delle sue foto sono state esposte nel primo museo internazionale dei selfie, a Los Angeles.