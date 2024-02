San Michele, caccia a chi abbandona i rifiuti: già individuati molti trasgressori

«Vogliamo tutelare il più possibile l’ambiente e il decoro urbano del nostro territorio». Con queste parole il vicesindaco di San Michele al Tagliamento, Pier Luigi Grosseto, annuncia che il Comune ha intensificato i controlli contro l'abbandono di rifiuti.

La polizia locale, con l'inizio dell'anno, ha avviato una serie di servizi straordinari per arginare il fenomeno. Attività che hanno già portato a individuare numerosi trasgressori. «L’abbandono di rifiuti è un reato ambientale - aggiunge il vicesindaco -. Oltre all’impatto negativo sul nostro ecosistema, comporta il rischio di essere puniti con pesanti sanzioni fino ad arrivare, in alcune circostanze, a quelle di carattere penale. Ricordo che per i rifiuti ingombranti nel nostro Comune è attivo il servizio di ritiro a domicilio gestito da Asvo/Veritas. Utilizzarlo permette di fare del bene all’ambiente con un minimo sforzo, basta una semplice telefonata per prenotare e il gioco è fatto».