Inquinamento, allerta rossa: già 51 multe

Al nono giorno di allerta di livello rosso per le polveri sottili nel comune di Venezia, continuano le verifiche della polizia locale sulle limitazioni alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti. Nelle ultime settimane sono state 51 le multe, di cui 38 nei confronti di conducenti di veicoli inquinanti e 13 perchè transitavano nonostante le limitazioni previste per la categoria inquinante di loro appartenenza.

Le sanzioni ammontano a 168 euro (ridotti a 117,60 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni), per un ammontare totale di 6.384 euro. In caso di reiterazione nel biennio è inoltre prevista la sospensione della patente per un periodo da 15 a 30 giorni. Questi controlli si aggiungono a quelli effettuati nel corso della domenica ecologica del 21 gennaio, che fanno così salire a 832 il numero dei veicoli verificati solo nell'ultimo mese.

Allerta rossa anche per domani

L’allerta rimane di livello rosso anche per la giornata di domani, venerdì 9 febbraio. «Da parte dell’amministrazione viene rivolto a tutta la cittadinanza l’invito alla responsabilità che si traduce nell’ utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o la mobilità alternativa all’auto e di rispettare blocco euro 5», puntualizza l’assessore all’ambiente, Massimiliano De Martin. «Ci sono delle regole e vanno rispettate - sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce -. In questo caso, rispettare le limitazioni significa anche tutelare noi stessi in quanto l’inquinamento atmosferico è il più grande rischio ambientale per la salute».