"Ferragosto": il nuovo singolo di Murakama, il cantautore veneziano che racconta l'amore

La sua voce calda e graffiante è subito riconoscibile e accompagna il pubblico nell'ascolto di testi che parlano di amore in tutte le sue sfaccettature. Lui è Murakama, nome d’arte di Alessandro Di Vacri, cantatore veneziano che, con parole e musica, racconta le sue esperienze di vita e la propria visione del mondo e delle persone.

Lo scorso 15 agosto è stato pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo, Ferragosto (incompleto senza titolo di): una canzone senza ritornello che narra un litigio di coppia e le sue conseguenze attraverso un arrangiamento coinvolgente, che cerca di ricreare la crescente tensione all'interno di una storia d'amore ormai al capolinea. «Il brano si intitola così perché è stato scritto di getto proprio nel giorno di Ferragosto di due anni fa. Lo salvai come una bozza audio nello smartphone, nominandolo "incompleto senza titolo di ferragosto” – racconta Murakama –. Da quello stato embrionale si svilupparono poi diverse versioni e cercai per molto tempo di aggiungere altre parti, realizzando solo alla fine che il brano era già completo così com'era».

Il videoclip – scritto, diretto e montato da Riccardo Fuson – è quasi totalmente ambientato all’interno di una cabina telefonica, creando un’atmosfera vintage, a tratti nostalgica: un’idea senz'altro originale, pensata dal regista Luca De Gasperi e infine messa in scena da Fuson.

Ferragosto arriva dopo Colpa di Freud e Semplicemente Complicato, i primi due singoli di Murakama, e probabilmente verrà inserito in un album di prossima uscita: «Senza dubbio in futuro verrà prodotto un disco, del quale sto ultimando la scaletta definitiva scegliendo tra i molti brani scritti in questi anni. Solo il tempo ci dirà cosa succederà ma, di sicuro, posso affermare che non passerà molto tempo da qui alla prossima pubblicazione – racconta l’artista, il cui principale progetto futuro, spiega, è quello di scrivere dei brani onesti, ammantati da testi che si rivelino subito sinceri –. Voglio fare le cose fatte bene. Negli ultimi due anni mi sono rapportato con diverse etichette, uffici stampa e case discografiche ma mi sono accorto che, oggi più che mai, il mondo della musica è “sovraffollato”: c'è più proposta che richiesta e questo rende alcune dinamiche veramente insopportabili per me. Il mio unico progetto era quello di essere indipendente al cento per cento – prosegue –, quindi ho chiuso tutti i contratti che avevo in essere e ho iniziato a lavorare sulla musica pensando solo a lavorare, appunto, sulla musica. Da quando ho preso questa decisione sono stato contattato almeno un paio di volte da altre etichette ma voglio provare a proseguire così per un po’ e vedere come si evolve la situazione. Ferragosto è il primo brano che pubblico con questo principio».

Ferragosto (incompleto senza titolo di) è stato registrato e mixato da Michele Camerotto e Alessandro Di Vacri ed è stato suonato, oltre dallo stesso Di Vacri alla voce, chitarra acustica e synth, anche da Luca 'huli' Pandolfo alla chitarra elettrica e ai cori, Luca Nespolo al basso e Giuliano 'Nillo' Rinaldo alla batteria. Il mastering è di Fabio Trentini.

Ci penso e non so che cos’é, questa nausea un po’ troppo familiare

a volte sembra quasi che ci serva tutto questo mal di mare

per provare a vivere

Chi è Murakama

Classe 1987, il nome d’arte "Murakama" è un omaggio a uno degli scrittori preferiti di Alessandro Di Vacri, Haruki Murakami, ma significa anche "perseguire la retta via” e "fuggire dalla tentazione”. Il cantautore veneziano inizia a suonare sin da giovanissimo la chitarra del padre e, appena quattordicenne, decide che nella vita vuole fare il musicista.

Negli anni fonda e si aggrega a moltissimi gruppi cimentandosi subito come autore, ma presto intuisce che quella non è la sua strada. Dopo diverso tempo trascorso come membro di cover band, con la nascita del Progetto Kowalski torna a comporre canzoni proprie e inedite. Infine prosegue la sua carriera musicale come solista, abbracciando lo pseudonimo di "Murakama".

Si definisce pop-rock e, nelle sue canzoni, il tema predominante è l’amore: «Un argomento così vasto e su cui é stato scritto così tanto che solo uno sciocco come me poteva sceglierlo – spiega ridendo [N.d.R.] – ma ad oggi, in questo mondo, credo sia veramente l'unica cosa di cui valga la pena parlare». Le sue influenze musicali sono eterogenee e sono mutate nel corso degli anni: dai Beatles a John Frusciante e Kurt Cobain. «Nomi famosissimi che però sono lontani anni luce dalla musica che scrivo. La verità è che cerco sempre di farmi influenzare più che posso dal "Panda", da "Newton" e da "Nillo", cioè dai i ragazzi della band che mi accompagna».

Dopo aver trascorso un’estate calcando numerosissimi palchi italiani, Murakama è alla costante ricerca di nuovi luoghi e persone, perché – racconta – rappresentano tutte nuove ispirazioni ed esperienze di crescita. «Vorrei che gli ascoltatori sostenessero non solo me ma tutta la musica veramente indipendente che viene prodotta in Italia, perché c’è davvero molta qualità, spesso non adeguatamente supportata dai media. Andate a vedere i live!» esorta il cantautore, ricordando che, per il prossimo inverno, sta preparando due concerti speciali, oltre a nuovi brani.