Inaugurato il murales “I colori della solidarietà”

Un murales per abbattere un “muro”: quello della diffidenza e della paura per la diversità e la disabilità. E' stata inaugurata questa mattina, al Centro diurno della Cooperativa “Rosa blu”, alla Gazzera, l'opera “I colori della diversità”, realizzata dall'artista Manucomix, con il coinvolgimento dei 25 ospiti della struttura, dei bambini della scuola dell 'infanzia “Don Bosco” e di alcuni studenti dell'Istituto Grafico San Marco.

Una mattinata di festa, in cui il Centro si è aperto alla comunità, ea cui hanno preso parte, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l'assessore comunale al Patrimonio, Paola Mar, e, in rappresentanza della locale Comune di Chirignago Zelarino, la consigliera delegata per i Rapporti con i cittadini e le Associazioni, Elisa Bracceschi. «Questa è un'opera – ha sottolineato il presidente Damiano – bellissima e davvero speciale, perché impreziosita da tanti colori, quelli della gioia, della condivisione, della solidarietà, della generosità: insomma, dai colori della vita». «E' un magnifico regalo – ha aggiunto l'assessore Mar – che voi fate a tutti noi, alla città, che non solo la rende più bella, ma lancia un messaggio forte,