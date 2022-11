I murales nelle scuole per promuovere la mobilità sostenibile

Nell'ambito del progetto Venezia in Classe A, quattro scuole della città partecipanti alla linea di azione “La mia Scuola va in Classe A 2022" sono in questi giorni teatro di realizzazioni artistiche e laboratori con i bambini, al fine di trasformare, con la street art e murales, le pareti e i cortili degli edifici.

In questi giorni si sta realizzando l'opera murales "Riccio in bicicletta" alla Scuola Primaria “C. Baseggio”, con la partecipazione degli alunni. La prossima settimana è prevista la realizzazione di "Sinfonia cosmica" nel cortile della Scuola Primaria “E. Toti”. A seguire, verranno realizzate l'"Airone cenerino" alla Scuola Primaria “G. Mameli” e “Passeggiate sognanti” alla Scuola Primaria “F.lli Bandiera”. Gli obiettivi del progetto Venezia in Classe A sono quelli di favorire forme di mobilità urbana sostenibile sul piano ambientale ed energetico e ridurre le emissioni. L’obiettivo conseguente è il miglioramento della qualità di vita dei cittadini attraverso la riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità delle scuole e delle sedi di lavoro.

Il fine primario della linea d’azione dedicata alle scuole è di mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola di 12 scuole della terraferma comunale, di allontanare le auto dagli ingressi scolastici e di favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie e di laboratori di progettazione partecipata. Con quest'iniziativa dedicata a idee e pratiche artistiche legate all’urbanismo tattico, sono stati coinvolti artisti emergenti del territorio per la creazione e l'elaborazione di progetti di riqualificazione degli spazi esterni dei plessi scolastici prescelti con la partecipazione dei bambini delle scuole. Il prossimo 1° dicembre, alle 14 presso gli spazi della Fondazione Forte Marghera, avrà luogo l’evento conclusivo del progetto.