Murano glass toys: i vetri di Murano diventano giocattoli

Un'occasione per gli artigiani del vetro di mostrare la propria sapienza con creazioni originali e innovative che strizzano l'occhio al futuro, scostandosi dalla tradizione. E' anche questo la mostra Murano glass toys al Museo del vetro di Murano. Uno tra i 250 eventi della Venice glass week. Si tratta di un'esposizione di tredici giocattoli realizzati in vetro di Murano su grande scala da altrettanti maestri vetrai: si va dai balocchi di un tempo, come girandole a vento, cavallini a dondolo, dinosauri e carillon, ai giochi dei millenial, ad esempio una macchinina telecomandata con relativa pista da corsa, un grosso razzo e un alieno dagli inquietanti tentacoli.

La mostra, accessibile al pubblico in sala Brandolini dal prossimo 4 settembre al 3 ottobre, riproduce nell'allestimento una vera e propria stanza dei giochi. Le creazioni in esposizione sono a disposizione del pubblico che ha la possibilità di interagire con le opere. I giocattoli infatti sono interattivi, grazie all'ausilio della tecnologia. Sono dotati di sensori elettrici di pressione, di prossimità e in alcuni casi di movimento, che permettono loro di animarsi ed emettere suoni e luci in caso di vicinanza con l'uomo e talvolta anche con altri oggetti.