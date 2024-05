Musei archeologici nazionali di Venezia, nominata la direttrice

Il ministero della Cultura ha nominato la nuova direttrice dei "Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna", il nuovo istituto dotato di autonomia speciale che raggruppa sotto una sola direzione il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo e l'area archeologica di Altino e il Museo archeologico nazionale del Lazzaretto Vecchio (quest'ultimo oggi ancora nella fase di cantiere). Ne danno notizia le pagine social dei vari musei coinvolti.

La nuova direttrice, vincitrice del corso-concorso del Ministero, sarà la dottoressa Marianna Bressan. Archeologa, specializzata e dottore di ricerca in archeologia classica presso l'Università di Padova, dal 2012 ha lavorato come funzionaria archeologa per le Soprintendenze di Padova e Venezia, il Parco archeologico di Sibari e la Direzione generale Musei. Dal 2009 al 2023 ha diretto il Museo nazionale e area archeologica di Altino.