Musei civici chiusi fino ad aprile 2021, Cgil e Uil: «Scelta sbagliata»

Musei civici: la chiusura continua fino ad aprile del prossimo anno. La decisione che i sindacati Fp Cgil e Uil Fpl Venezia hanno appreso e comunicato è confermata. I lavoratori, al 50% in cassa integrazione fino a novembre 2020, resteranno tutti a casa, «a prescindere dalla decisione del governo che per ora ha disposto la chiusura dei Musei fino al 15 gennaio».

Una decisione «grave ed incomprensibile - hanno scritto Daniele Giordano (Fp Cgil) e Mario Ragno (Uil Fpl) - e che pregiudica la capacità di ripresa delle attività della Fondazione. Una scelta che va in controtendenza con tutte le esternazioni della giunta Brugnaro. Risulta anche poco chiaro come si siano svolte due sedute della sesta commissione del Consiglio comunale per affrontare le misure di gestione del Covid, dai percorsi al piano informativo, fino all'apertura in sicurezza, per decretare poco dopo il prolungamento della chiusura delle sedi. Non era mai stato fatto cenno a questo. I lavoratori hanno già fatto parecchi sacrifici che non giustificano quanto deciso dalla presidenza e dal Cda».

«Il consiglio di amministrazione vuole risparmiare in tre mesi ulteriori 620.000 euro, oltre al costo dei lavoratori non sborsato finora, quando la Fondazione, proprio grazie ai contributi statali ha prodotto un utile di quasi 2 milioni di euro», hanno continuato i sindacati. Calcolando che il saldo tra mancati incassi e contributi ha riportato in pareggio i conti generando un avanzo. «È sbagliato non riconoscere che quei numeri sono il risultato del lavoro delle persone e non è legato solo alla fruizione delle strutture, ma alla programmazione, alla conservazione dei beni, alla progettazione scientifica e a tutte quelle attività che, se messe in totale sospensione, possono determinare una perdita per la Fondazione».

La Fondazione avrebbe anche comunicato, secondo i sindacati, che «non riconoscerà nemmeno la maturazione delle quote di ferie e retribuzione che si maturerebbe nei periodi di cassa integrazione in assenza di accordo sindacale. Si chiede ai lavoratori e al sindacato di essere corresponsabili di queste scelte scellerate. I lavoratori della Fondazione, in assemblea lunedì mattina, hanno risposto quasi unanimemente rimandando al mittente la proposta. Scriveremo al prefetto di Venezia - hanno concluso Giordano e Ragno - per fare in modo che il governo sia informato di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, e di come in questa città si sospenda la cultura a prescindere dalle decisioni governative».