Per una cultura inclusiva: il Museo d'Arte Orientale si apre ai giovani

Un museo inclusivo e per tutti, in grado di stimolare la curiosità e la conoscenza. Si chiama Tomato (The Original Museum Available To Overall), ed è un'iniziativa promossa dalla Commissione europea per aumentare l'accessibilità dei luoghi della cultura e del sapere, in particolare ai bambini e ai giovani provenienti da situazioni di disagio fisico, mentale e sociale.

Il progetto, cofinanziato dall'Unione europea, metterà a punto un kit fisico e un'app che permetteranno di fruire dei contenuti dei musei aderenti anche in maniera virtuale. Per mettere a punto sia l'app sia il kit, sarà svolta un'analisi consultando bambini, famiglie, operatori sociali e naturalmente del mondo della cultura.

Il museo si fa anche virtuale

Questi due strumenti permetteranno, ad esempio, a bambini con disturbi dello spettro dell'autismo, che potrebbero essere a disagio in un luogo affollato e diverso da quello cui sono abituati, di poter comunque usufruire di questi fondamentali centri di cultura. Lo stesso varrà per bambini che possono avere problemi di deambulazione, o anche quelli che semplicemente vivono in regioni lontane e che magari per ragioni economiche non possono recarsi personalmente in luoghi come Ca’ Pesaro o una delle altre strutture partner.

A portare avanti questo progetto un team internazionale che vede la partecipazione di ben 16 partner in otto nazioni e che ha il suo cuore proprio in Veneto, con la partecipazione di Gruppo Pleiadi e di Venetian Cluster, nonché della stessa Regione e della direzione regionale musei Veneto del Ministero della Cultura.

Tra i vari partner figura anche il Museo di Arte Orientale di Venezia, protagonista di un video che ha lo scopo di mostrare come i musei possano essere effettivamente luoghi accessibili a tutti, nei quali imparare divertendosi. Nello specifico, Montra, Melissa, Angelo e Filippo provano a risolvere l'enigma di 'Kannon', l'illuminato che, nella cultura buddhista, sceglie di rinunciare al Nirvana per aiutare gli esseri senzienti ad alleviare le loro sofferenze. Con questo espediente narrativo i quattro speaker del progetto TeenSocialRadio sono partiti alla scoperta del museo. A guidarli in questo percorso la direttrice, Marta Boscolo Marchi, che li porta alla scoperta dell'arte giapponese, in particolare quella del periodo Edo (1603 al 1868).

«Il museo deve essere un luogo per tutti - dichiara Boscolo Marchi - dove acquisire informazioni divertendosi: solo così anche i più giovani possono riscoprire la propria storia e percepire le collezioni come qualcosa di prezioso anche per la loro vita. La peer education ha un ruolo fondamentale in questo processo di appropriazione dei contenuti in maniera attiva: il museo è anche esperienza».