Il Museo Batteria V. Pisani di Cavallino-Treporti apre i cancelli per la stagione 2022 | VIDEO

Alla prima apertura ufficiale dei cancelli per la stagione 2022 del Museo Batteria V. Pisani, oggi, erano già presenti in trepidante attesa i primi visitatori. Quest’anno il Comune di Cavallino-Treporti, assieme al Parco Turistico e allo storico Furio Lazzarini, ha aperto il dialogo con il Museo storico navale di Venezia di proprietà della Marina Militare Italiana per portare a Batteria Pisani alcuni cimeli storici a testimonianza della storia marinara italiana e veneziana, che ha toccato anche Cavallino-Treporti.

Nel frattempo, ad accompagnare i visitatori nel museo che dall’inaugurazione del 2017 ha già accolto oltre 31mila visitatori, non sarà solamente il personale di Parco Turistico ma anche una serie di strumenti multimediali realizzati con testi di approfondimento, materiale fotografico e video, nonché con spiegazioni animate che raccontano alcuni momenti storici e le tappe fondamentali della Grande Guerra. Una vera visita immersiva da vivere in prima persona grazie allo sviluppo delle sezioni da parte di Elisa Carraro, Andrea Bettini e Andrea Franchin.

«Batteria Pisani, fulcro di Via dei Forti, continua ad essere un punto di riferimento importante per la nostra località perché raccoglie al suo interno una parte della nostra storia che ancora oggi è presente a Cavallino-Treporti – spiega il sindaco Roberta Nesto –. Il museo ogni anno rinnova le proposte e amplia gli allestimenti, come quello di Uomini in Mare, ma lascia come filo conduttore la Grande Guerra e il legame che una parte di storia ha con il nostro territorio. È quello che vogliamo trasmettere ai nostri residenti ed ospiti perché all’interno del museo possano fare un’esperienza unica addentrandosi nell’ambiente storico. È un percorso studiato e pensato anche per le famiglie e come opportunità didattica per le scuole e per questo stiamo promuovendo l’offerta culturale oltre confine».

«Batteria Pisani è uno scrigno prezioso di storia e cultura locale, che sa attrarre i nostri ospiti per fargli apprezzare ancora di più questo territorio unico, senza limitarsi a regalare semplici “bei ricordi” da riportare a casa, ma esperienze indimenticabili che sapranno farli ritornare» aggiunge Mattia Enzo, vicepresidente del Parco Turistico di Cavallino-Treporti.

«Assieme al Parco Turistico abbiamo creato un programma di attività che va dalle conferenze ai concerti serali in cui Batteria Pisani prende vita e diventa importante punto di riferimento. Il museo rientra in quelle opportunità che Cavallino-Treporti dà all’ospite che punta a visitare località con importanti offerte culturali» conclude l’assessore alla cultura, Alberto Ballarin.

Cancelli aperti già a partire da questo fine settimana, e fino a novembre, con orari differenziati: fino al 19 maggio (e anche nei mesi di ottobre e novembre) sarà possibile accedere il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 17.30 (ultimo ingresso 16.45).

Dal 20 maggio al 30 settembre tutti i giorni escluso il lunedì, con orario 10.30-18.00 (ultimo ingresso 17.15).

Per informazioni e prenotazioni i numeri utili sono lo 041.2909555 oppure lo 348.3164470. Per i gruppi obbligatoria prenotazione. Ulteriori informazioni sono disponibili online.