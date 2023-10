Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

MUSEO IMMAGINARIO - BRIGITTE AUBIGNAC A cura di Luca Berta, Francesca Giubilei, Dominique Stella 21 ottobre > 1 dicembre, 2023 Lunedì-venerdì, 10-18 (chiuso sabato e domenica) Entrata gratuita Vernissage: 21 ottobre ore 18 SPARC* - Spazio Arte Contemporanea Campo Santo Stefano, San Marco 2828a - Venezia www.veniceartfactory.org | @veniceartfactory Per informazioni: info@veniceartfactory.org

La mostra di Brigitte Aubignac Museo Immaginario è la prima esposizione personale di questa artista a Venezia. Con la scelta di esporre un particolare ciclo di lavori, facenti parte della serie Statues ect… Aubignac propone la sua personale visione sul ruolo e significato del museo nella società contemporanea: uno spazio per l’immaginazione. Quello proposto dall’artista è un percorso di conoscenza tra epoche temporalmente distanti ma accomunate dalla medesima e ancestrale necessità espressiva, che considera le opere d’arte al pari delle persone: parafrasando le parole di un noto antropologo inglese Alfred Gell, sono gli unici oggetti ai quali, nella nostra cultura occidentale, viene attribuita un’esistenza e una capacità di interazione analoga a quella dei soggetti. Il percorso espositivo presenta una trentina di opere, tra gouaches su carta e lavori su tela, che mettono in scena accumulazioni di sculture di ogni stile ed epoca. In questi apparenti depositi museali si collocano opere tra le più disparate, avvolte in atmosfere scure e illuminate da fioche luci. Una di queste figure, in particolare, sembra instaurare un dialogo continuo con lo spettatore: la ballerina di Degas, talvolta ritratta in posizione eccentrica di profilo, altre di schiena, pare legata a doppio filo a Aubignac, un alter ego che le permette di contemplare questo eterogeneo mondo surreale, spingendola a interrogandosi sulla capacità dell’arte di reinventarsi. L’ispirazione per questo ciclo pittorico intitolato Statues ect mescola le esperienze personali dell’artista, che sembrano trovare compiutezza proprio in questa serie. I ricordi diventano i fili intrecciati delle tele su cui l’autrice imprime la propria visione personale del mondo, fatto della molteplicità e ricchezza delle nostre culture, che funge da ombrello alla pioggia di immagini cui siamo quotidianamente sottoposti, proponendosi come ostacolo alla bulimia visiva. Quello di Aubignac è un freno allo spreco che mira a trattenere ciò che sembra stia scomparendo o si stia perdendo nel grande bazar del mondo.

L’ARTISTA Brigitte Aubignac è una pittrice che dagli anni ‘90 ha realizzato opere notevoli nel complesso panorama dell’arte francese. Lavora per cicli tematici approfondendo un tema ricorrente attraverso una serie di dipinti, disegni o sculture. I temi sono molteplici e vertono su personaggi che compongono, allegorie, gallerie di ritratti, esseri reali o fittizi. Il primo dei cicli era dedicato alla vita segreta di Maddalena, mitica santa che affascinò molti artisti. Il ciclo de La Madeleine, diviso in tre parti, occupò l’artista per un decennio e si concluse nel 2002. Questa esperienza esclusiva è il preludio di un intenso lavoro che Brigitte Aubignac ha sviluppato da allora. Fu anche il laboratorio del pensiero attivo, la cui riflessione si ritrova nella serie di lavori che seguirono. Da allora l’artista ha una predilezione per le serie tematiche: le serie Anonymous Portraits (2003 - 2005), Boys (2005 - 2006), Insomnies (2009 - 2018) e Diptyques Maquillages (2012 - 2016). Dal 2005, è la figura del fauno a catturare l’attenzione dell’artista, personaggio dell’antica Arcadia che immagina immerso nel mondo contemporaneo, e che presenta alla galleria Pierre-Alain Challier nel 2018. Dai piccoli formati che lei preferiva all’inizio del suo lavoro, e che continua ad utilizzare in alcuni gruppi di dipinti, si è spostata verso l’uso di grandi tele, come nella serie dei Fauni e alcune tele della serie delle Statues ect. Brigitte Aubignac ha anche diretto diversi cortometraggi: Da una favola all’altra (2008), Beauté Faunesse (2012) e Le chat de Boboli (2014). Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in tutta Europa e sono state oggetto di mostre individuali e collettive in Cina, Italia e Germania.

LE MOSTRE Mostre Personali 2023 - “Statues ect”, Galerie Pierre-Alain Challier - Parigi 2022 - “Maddalena”, Galleria Gli acrobati - Torino 2018 - “Faunes”, Galerie Pierre-Alain Challier - Parigi 2012-2013 - “Faunes et Faunesses”, Galerie de l’Institut Bernard Magrez- Bordeaux 2006 - “Portraits anonymes, garcons et faunes”, Galleria Venti Correnti - Milano 2005 - “Au Sanctuaire” (Cycle de la Madeleine) - Xin Dong Cheng Gallery- Temple de l’intelligence - Pechino 2004 - Galerie Farideh Cadot -Parigi “5 Portraits Anonymes” - Vetrina di Galerie de France - Parigi 2002 - “Aprés les Larmes” - Galleria Massimo Carasi Arte Contemporanea - Mantova 1998 - “L’Abri Tranquille” - Alliance Française - Bologna Mostre Collettive Estate 2023 – Lee Ufan Arles - “Figures Seules”, Commissaire Philippe Dagen – Arles 2023 - Frac Aquitaine “Nouveau départ bai bai”, Municipio di St -Jean -Pied-De –Port 2021 - “Malen und Zeichen”, AssociaZione 21 - Lodi 2020 - Nuovo allestimento della mostra “Narcisse ou la Floraison des Mondes” con l’opera “Le Dimanche des Faunes” MÉCA - Bourdeaux 2016 - “Belles Éveillées”, Institut Français -Milano 2015 - “La Toilette, Naussance de l’Intime”, Musée Marmottan - Paris 2014 - “Festival Anemic Cinechat”, Palais de Tokyo - con il film “Boboli’s” Cat - 8 mn 2011 - “L’Étoffe du Temps”, Institut Bernard Magrez- Bordeaux 2011 - “Big Brother, l’artiste face au tyrans”, Palais des Arts - Dinard 2008 - “Papiers d’Artistes”, Galerie La Trace - Paris 2007 - “Trans-Europe”, Galerie Davide di Maggio - Berlino 2006 - “Figures et Portraits”, Galerie Stella&Vega- Brest 2004 - “Peintures a Histoires”, Musée des Beaux arts de Besançon 2001 - “Milan Europa”, Triennale di Milano 1998 - “Portraits”, Musée Champollion - Figeac Fiere 2014 - Art Paris Art Fair - Xin dong Cheng Space for contemporary art 2010 - Salon du dessin - Paris Galerie de France 2009 - Salon du Dessin - New Galerie de France 2007 - Fiera di Bruxelles - Galerie Xin Dong Cheng 2006 - Fiera di SHANGHAI - Galerie Xin Dong Cheng 2006 - ARCI - Galerie de France 2003 - FIAC - Galerie de France Collezioni Differenti collezioni private a Parigi, Ginevra, Italia Frac Nouvelle-Aquitaine - MÉCA