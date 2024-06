L'antico monastero veneziano che diventa museo

Circondato dalle strutture un po' chiassose del turismo di massa, resiste al passare del tempo l'antico monastero veneziano di Ayia Napa a Cipro, che con il suo bugnato è uno dei pochi edifici rinascimentali rimasti a testimonianza della dominazione durevole della Serenissima, ma anche della presenza ottomana sull'isola. Costruito nel XVI secolo, nel periodo del dominio veneziano a Cipro, rinascerà come museo grazie a un progetto che vede coinvolti l'università Ca' Foscari, l'università tedesce di Berlino e la diocesi di Famagosta. A finanziarlo, fondi europei e governo dell'isola.

Il nome del monastero significa "valle boscosa", poiché la costa sud-est di Famagosta era nota per la ricca vegetazione, una foresta ricca di sorgenti naturali. Con la sua chiesa rupestre risalente al periodo bizantino, che espone una famosa icona della Vergine Maria, e una cappella latina, era un luogo di culto visitato da pellegrini ortodossi e cattolici. Successivamente fu utilizzato solo come monastero ortodosso e dal XX secolo come centro ecclesiastico ecumenico.

Il progetto Ayia Napa, coordinato per Ca' Foscari dal professor Lorenzo Calvelli, vuole valorizzare rinvenimenti archeologici, reperti locali, elementi edilizi del monastero, che costituiscono la maggior parte dei beni custoditi, e un ricco tesoro di icone (post)bizantine provenienti dalla parte settentrionale di Cipro, occupata dall'esercito turco dal 1974. «Il monastero di Ayia Napa è un luogo magico, che tornerà a rinascere grazie alla collaborazione internazionale fra diverse istituzioni culturali e di ricerca - spiega Calvelli -. L'enfasi del nostro lavoro riguarda il rapporto fra il monastero e il territorio, per capire come le risorse naturali abbiano contribuito a far nascere un complesso architettonico straordinario nell'ambito di una regione molto particolare di Cipro».