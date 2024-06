A Palazzo Ducale il dibattito sui cambiamenti del lavoro nel XXI secolo

Si è tenuto a Palazzo Ducale, a Venezia, il convegno "I mutamenti del lavoro nella società globale del XXI secolo", organizzato dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre, in collaborazione il master di diritto del lavoro dell’università Ca’ Foscari e con il patrocinio del Comune di Venezia, del Consiglio nazionale forense, degli Ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei commercialisti e degli esperti contabili di Venezia.

I relatori hanno approfondito i temi legati alle trasformazioni del mondo del lavoro sul piano legislativo. Si è parlato, ad esempio, delle differenziazioni di genere, dell'impatto dell’intelligenza artificiale, del management algoritmico sulla gestione dei rapporti di lavoro, delle nuove clausole volte a garantire la sostenibilità economica, sociale ed ecologica dell’impresa per rispondere agli effetti del cambiamento climatico e di altre questioni attuali quali il salario minimo, l’accesso al mercato per il lavoro degli stranieri e il mutamento profondo della nozione di datore di lavoro.

Adalberto Perulli, moderatore dell’evento, professore di diritto del lavoro e direttore del master in diritto del lavoro di Ca’ Foscari, ha commentato: «Il significato sociale e giuridico del lavoro è mutato negli anni: l'internazionalizzazione e l'avvento delle nuove tecnologie sono solo alcuni dei fenomeni che hanno portato al mutamento di questo complesso sistema e che rendono necessario uno studio interdisciplinare dello stesso». Mentre Elsa Fornero, professoressa onoraria di economia politica nell’università di Torino e già ministra del lavoro, ha spiegato che «il mondo sta cambiando e con esso sta cambiando, profondamente, anche il mondo del lavoro. Molti rischi si affacciano all'orizzonte ma con essi molte opportunità. Per trovare una guida all'interno di questo cambiamento il dialogo interdisciplinare è essenziale».

«La crescente complessità degli scenari normativi che regolano gli aspetti della nostra vita richiede una sempre maggiore comprensione del diritto - ha aggiunto Stefano Garisto, amministratore delegato di Giuffrè Francis Lefebvre -. La nostra missione è rendere il contesto normativo accessibile a tutti, anche attraverso eventi unici come questo e, giorno dopo giorno, attraverso la continua ricerca di eccellenza nei contenuti editoriali, nella formazione e nell'innovazione tecnologica, per accompagnare professionisti e pubblico verso una società più equa, efficiente e sostenibile».

Il sindaco Luigi Brugnaro ha spiegato di apprezzare il «momento di riflessione e confronto sui profondi cambiamenti che sta vivendo oggi il mercato del lavoro: bene questo approccio trasversale, anche se è fondamentale la riflessione giuridica, ovvero quella della definizione delle regole e della loro applicazione. Non posso, inoltre, non citare il tema della crisi demografica: a Venezia lo spopolamento è un fenomeno conosciuto, ma questa situazione riguarda tutta l'Europa. La realtà è che lo spopolamento non è dovuto a un semplice spostamento delle persone, ma è piuttosto il risultato di un calo delle nascite. Questo deve farci da allarme, e spingerci ad intervenire con urgenza. Nel dibattito sociale, non possono prevalere solo la paura e il pessimismo. Dobbiamo chiederci se stiamo facendo abbastanza per garantire ai bambini di oggi, e a quelli del futuro, le stesse possibilità della nostra generazione. Questa sfida richiede un impegno collettivo, che superi le divisioni politiche. Dobbiamo immaginare un nuovo equilibrio, dove il diritto si integri con il lavoro e il diritto alla casa. È necessario - ha concluso - rivoluzionare il sistema delle abitazioni pubbliche, per dare una nuova linfa al futuro dei nostri giovani».