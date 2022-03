A Venezia i musei si proiettano nel futuro

A Venezia la Scuola Grande di San Rocco è stata la prima tra le istituzioni culturali ad averlo adottato. Fondazione Querini Stampalia, Associazione Chorus e Scuola Dalmata lo attiveranno a breve. Si chiama myMuseum, non è una classica audioguida e nemmeno un'app, ma un sistema digitale integrato a supporto dell’esperienza museale.

Il progetto è di lineadacqua edizioni, che ha trasferito l’esperienza di editori cartacei sul digitale, creando un prodotto semplice da usare. La collaborazione con Illumina Film, società veneziana di produzione cinematografica, ha fatto il resto, permettendo di creare dei contenuti di alto livello sul fronte di regia, voci e colonne sonore.

Il sistema è di facile consultazione per tutti gli utenti, giovani e meno giovani, l’unica condizione per accedere ai servizi è il possesso di uno smartphone. myMuseum permette all’istituzione di inserire o modificare in ogni momento i contenuti: immagini, audio, video. Un cambio di allestimento o di percorso o l’apertura di una nuova mostra possono essere gestiti facilmente e rapidamente.

Nel progetto è coinvolta anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che con un’iniziativa di action research e con l’assegnazione di una borsa di ricerca, ha contribuito allo sviluppo innovativo della soluzione attraverso l’integrazione fra strumenti, nuovi servizi, funzionalità digitali, marketing, modelli di fidelizzazione e di business.