Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nasce “ISOLE IN RETE Lido Pellestrina”. Un insieme di persone e di energie nuove al servizio del territorio di Lido e Pellestrina per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Un gruppo che è nato spontaneo durante la pandemia, che ci ha stimolato a elaborare un rinnovato sistema di relazioni, che ci ha spinto a cercare un cambiamento positivo: nuove priorità di convivenza sociale. Ripensare il futuro, quindi Una Rete che ha l’ambizione di avvicinare le comunità delle due isole, esaltandone i valori, riscoprendone le tradizioni, la storia e la cultura. Una Rete intrecciata per raccogliere le idee condivise da cittadini, associazioni e comitati per elaborare progetti concreti da proporre a tutti i livelli istituzionali. La Rete si articola, per ora, in sei gruppi di lavoro: · AMBIENTE, Referente Alessandra Forti · BIBLIOTECA DEL FUTURO. Referente Gabriella Marinaro · MOBILITA’ SOSTENIBILE, Referente Davide De Ferrari · PROGETTO DONNA, Referente Laura Boscolo Nale · PROGETTO GIOVANI, Referente Marco Aliano · SALUTE, Referente Paolo Povolato Nei prossimi giorni pubblicheremo la missione di ciascun gruppo a cura del referente. Il lavoro dei gruppi si svilupperà attraverso i seguenti strumenti: · Attività di informazione · Sondaggi e questionari per l’ascolto dei cittadini · Convegni tematici · Eventi pubblici di sensibilizzazione e promozione · Elaborazione di Progetti da proporre alle Istituzioni Noi di “ISOLE IN RETE Lido Pellestrina” siamo: Marco ALIANO, Lido Laura BOSCOLO Nale, Lido Susanna BRIANI, Pellestrina Monica CADEL, Lido Davide CICOGNA, Malamocco Davide DE FERRARI, Alberoni Alessandra FORTI, Lido Gabriella MARINARO, Lido Paolo POVOLATO, Lido Lamberto SCARPA, Lido Pierluigi SCARPA, Pellestrina Maurizio TREVISAN, Lido Isabella VIANELLO, Pellestrina I riferimenti per mettersi in contatto con “ISOLE IN RETE Lido Pellestrina” sono: F.Book: Instagram: Mail: retelidopellestrina@gmail.com Lido Pellestrina 13 febbraio 2021"