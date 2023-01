È nata Bella, figlia di Alice Campello e Álvaro Morata. Complicazioni per la mamma

Nella giornata di lunedì 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce Bella, prima femminuccia (dopo tre bambini) nata dal matrimonio con Álvaro Morata. Il lieto evento è stato segnato, però, anche dalla preoccupazione.

A renderlo noto è stata la coppia con un post pubblicato sui social nel pomeriggio di martedì: «Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo - hanno scritto - La mamma purtroppo dopo il parto, che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente». «Vi abbracciamo forte - chiude il messaggio - e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati».

Tanta l'apprensione anche tra i follower, che in queste ore stanno lasciando migliaia di commenti sotto la foto Instagram pubblicata dalla coppia. La notizia dell'arrivo di Bella era particolarmente attesa, dopo le varie anticipazioni pubblicate nelle scorse settimane. Una nascita che allarga la famiglia dell'influencer mestrina e del calciatore, sposi dal giugno del 2017 e già genitori di tre bambini: dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel luglio del 2018, è stata la volta di Edoardo a settembre 2020.