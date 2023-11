A bordo del Burchiello con visori VR si potrà navigare nella storia delle ville della Riviera

Viaggiare nel tempo tra le ville venete trasportati da un’imbarcazione storica e dalla realtà virtuale. Sarà possibile grazie al progetto "Ville Venete Virtual Reality Boat" che unisce le competenze di università e imprese e si è aggiudicato un cofinanziamento competitivo dal ministero delle Imprese e del made in Italy. L'università Ca’ Foscari coordina il progetto, che coinvolge anche Iuav, Invisible Cities, Strategy Innovation, Il Burchiello e Tiscali Italia come partner tecnologico.

A bordo dell’imbarcazione "Il Burchiello", risalendo il Brenta partendo da Venezia in direzione di Padova, il visitatore avrà a disposizione un dispositivo speciale, Oculus, terminale finale di una combinazione di tecnologie brevettate, hardware e software, che comunicano attraverso gli standard di comunicazione più avanzati per restituire un’esperienza unica. Il progetto avrà un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro, durerà un anno e le prime esperienze saranno testate nell’estate del 2024.

«Indossando l’Oculus - spiega Andrea Albarelli, professore di Informatica a Ca’ Foscari e coordinatore scientifico del progetto -, il visitatore potrà vedere la struttura delle ville venete e tutte le aree circostanti popolarsi di contenuti virtuali e ricostruzioni storiche in 3D perfettamente sovrapposte alla villa stessa, restituendo una serie di informazioni architettoniche, strutturali e storiche in forma di immagini 3D in movimento e suoni». Il tutto accompagnato da musica e da una voce narrante che guida lo spettatore attraverso un’esperienza nuova ed immersiva. L’impressione sarà quella di spostarsi, comodamente seduti a bordo del Burchiello, tra ville venete ricostruite per come apparivano in passato e animate di contenuti multimediali in movimento che ne svelano i segreti.

Nell’ambito del progetto, Ca’ Foscari svilupperà e sperimenterà nuove tecniche per la sincronizzazione di flussi video provenienti da reti di camere, in particolare per la creazione di sommari video integrati e per la fusione di flussi video indipendenti al fine di realizzare esperienze immersive visualizzabili con dispositivi per la realtà virtuale. Iuav, con la responsabilità scientifica del professore Giuseppe D’Acunto, si occuperà della ricerca storica e architettonica, della creazione dei modelli digitali che ricostruiscono l’architettura e il contesto urbano/paesaggistico di un’epoca ormai perduta, portando alla luce la conformazione originale delle ville venete coinvolte nel progetto.