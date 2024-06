Le Nazioni Unite affidano a Iuav la ricostruzione di Gaza

L’Università Iuav di Venezia ha comunicato oggi di aver siglato un protocollo d’intesa con lo United Nations Development Programme (UNDP) Regional Bureau for Arab States, l’organizzazione che si occupa di sviluppo nei 19 paesi arabi per conto delle Nazioni Unite. Undp ha incaricato l’ateneo veneziano di sviluppare una strategia dedicata alla ricostruzione della Striscia di Gaza.

L'accordo

«Una buona ricostruzione favorisce la pace, una cattiva ricostruzione favorisce la guerra. Storia e urbanistica sono piene di esempi che lo dimostrano. Siamo orgogliosi che il nostro ateneo sia stato incaricato di questo progetto – ha dichiarato il Rettore, Benno Albrecht - L’Università Iuav di Venezia potrà mettere a disposizione la propria competenza nell’affrontare in maniera innovativa ed efficace le sfide legate alla ricostruzione postbellica. Siamo felici di dimostrare come il mondo accademico, con le sue attività di ricerca, possa contribuire in modo concreto alla costruzione di un futuro migliore per le comunità colpite dai conflitti».

I numeri che emergono da diversi report delle Nazioni Unite sulle condizioni di Gaza dall'inizio dell'invasione israeliana parlano di 34 milioni di metri cubi di macerie, il 60% degli edifici distrutti, 7 miliardi di dollari stimati di perdita di valore, oltre alle decine di migliaia di morti e feriti e ai milioni di sfollati. La sfida accolta dall’Università Iuav di Venezia è dunque quella di immaginare la ricostruzione come uno strumento di costruzione della pace e prevenzione della ricorrenza dei conflitti. L’accordo con le Nazioni Unite, evento raro a livello accademico, prevede che l’ateneo, che possiede una posizione istituzionale e del tutto neutrale, offra la sua consulenza per la definizione di una strategia per la Striscia di Gaza e per la gestione di un’ampia gamma di temi, che vanno dalla pianificazione territoriale al disegno urbano sostenibile; dalla progettazione strategica alla ricerca di soluzioni tecnologiche per confronto con il cambiamento climatico; dalla conservazione del patrimonio materiale e immateriale al progetto di architettura.

«Iuav può offrire un prezioso approccio interdisciplinare per affrontare i problemi derivanti dalla gestione dei centri urbani, dalle relazioni urbane-rurali e dalla mobilità umana. È un approccio fondamentale per il nostro obiettivo di trasformare la regione in un'economia più produttiva, inclusiva, sostenibile e circolare, soprattutto in contesti di conflitto - ha affermato Abdallah Al Dardari, segretario generale aggiunto dell'ONU e direttore del Arab States Bureau di Undp - In questo senso, la nostra attuale collaborazione con Iuav per esplorare strade per ricostruire Gaza - una volta che le condizioni sul terreno lo consentiranno dopo la fine della guerra - fornirà un esempio che possiamo emulare in altri contesti di conflitto in tutta la regione». L'invasione e l'occupazione militare israeliana nella Striscia di Gaza infatti è ancora in corso, per cui non è possibile ad oggi prevedere quando e come possa ricominciare la ricostruzione: motivo per cui l'idea di Iuav di collaborare alla ricostruzione, anticipata il 12 maggio scorso, era stata contestata dalle proteste studentesche nell'Ateneo. Oggi 19 giugno il capo della commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Navanethem Pillay, ha accusato le autorità israeliane di «crimini di guerra, crimini contro l’umanità e violazioni del diritto umanitario internazionale e degli standard sui diritti umani, compreso lo sterminio di massa, attacchi deliberati contro civili e strutture civili» perpetrati nel corso dell'invasione iniziata dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre scorso.

Il modello Iuav

Il progetto strategico di Iuav immaginato per Gaza nasce dalle esperienze maturate negli anni e presentate in maniera organica nel libro Cities Under Pressure - A Design Strategy for Urban Reconstruction (2023). L’Università Iuav di Venezia, infatti, è impegnata da oltre dieci anni in attività di ricerca e progettuali sui temi della ricostruzione postbellica. Il gruppo di ricerca Urbicide Task Force, istituito dall’attuale Rettore Benno Albrecht, ha avviato studi in una serie di zone calde del mondo, colpite da conflitti: Siria, con la sua lunga guerra civile; l’Iraq colpito dalla distruzione dell'Isis, l’Ucraina e oggi la Palestina. Tutto il lavoro prodotto dal gruppo di ricerca ha portato alla pubblicazione del libro Cities Under Pressure che presenta, spiegano i ricercatori, una strategia di intervento potenzialmente adattabile alle condizioni specifiche di diverse aree del mondo coinvolte in conflitti, disastri o problemi sociali. «Il modello urbano immaginato da Iuav per la ricostruzione duratura di Gaza – spiega il Rettore - è una città strutturata come una costellazione organica di cellule o quartieri. La distruzione urbana può essere l’occasione per invertire completamente gli attuali meccanismi insediativi a favore di una città formata da una somma di cellule urbane definite e autonome, elementi in grado di dialogare tra loro e di ospitare una popolazione di circa 15.000 abitanti». Un’idea, questa, che risponde anche all’esigenza di evitare sprechi di tempo ed economici. «Le ‘cellule urbane’ possono essere definite e costruite attraverso una serie di interventi delocalizzati, piccoli e diffusi che permettono di agire contemporaneamente in ambiti diversi, ottimizzando tempi, risorse finanziarie, infrastrutture e forza lavoro e minimizzando il consumo di territorio».