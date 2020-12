Quali negozi restano aperti in area rossa

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutta l'Italia sarà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Saranno quindi 10 in tutto le giornate da "mini lockdown":

24, 25, 26, 27 e 31 dicembre

1, 2, 3, 5 3 6 gennaio

Il Veneto per la prima volta entrerà, seppur provvisoriamente, in zona rossa e questo, oltre al divieto di spostamento, se non per motivi strettamente legati a lavoro, salute e necessità, prevede la chiusura della maggior parte delle attività commerciali.

Nei giorni rossi saranno chiusi:

negozi

centri estetici

bar e ristoranti (sono consentiti asporto fino alle 22 e consegne a domicilio senza restrizioni

Saranno invece aperti:

supermercati

negozi di beni alimentari e prima necessità

farmacie e parafarmacie

edicole

tabaccherie

lavanderie

parrucchieri

barbieri

Le deroghe alla zona rossa