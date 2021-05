In vetrina il cartello "chiuso a tempo indeterminato" ma apriranno nuovi negozi

Le saracinesche abbassate e i cartelli esposti ai negozi Eni: «Chiuso a tempo indeterminato». Poi le segnalazioni da parte dei clienti che hanno chiesto come mai, all'improvviso, i centri di assistenza e i punti di riferimento sul territorio in centro storico a Venezia, Mestre e Jesolo, avessero chiuso i battenti senza comunicazioni né spiegazioni.

«Dopo la chiusura del punto Eni Energy store in franchising di Rio Marin, anche lo store di Mestre in via Milano 14 abbandona 84000 utenti in tutta la provincia di Venezia e zone limitrofe - si legge in una segnalazione - Fino alla scorsa settimana il punto Eni era regolarmente aperto, senza avvisaglie dell’imminente chiusura. Sulla vetrina poi è comparso il cartello con cui si comunica la chiusura. I clienti rimangono senza riferimenti fisici oltre che per i servizi gas e luce anche per l’ assistenza alle caldaie, dato che l’ufficio risultava l’unico rimasto nel territorio, consolidato come riferimento per i cittadini veneziani da oltre 30 anni. Il negozio Eni registrava un alto numero di visite ogni giorno anche nel periodo di emergenza sanitaria. Le persone infatti - continua la lettera - hanno sempre trovato una soluzione, dalla semplice attivazione del contatore gas, alla rateizzazione della bolletta. I clienti con problemi molto articolati bisognosi di addetti specializzati e in contatto con il distributore locale, ora saranno obbligati a contattare Eni solo attraverso i numeri verdi. Anche l’ufficio rimasto in provincia, quello di Jesolo, è ugualmente chiuso».

La società Eni gas e luce ha comunicato attraverso una nota: «A seguito della conclusione dei rapporti commerciali con la società Energy Saving Group, affidataria di diversi Energy store in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Eni gas e luce sta procedendo all’apertura di nuovi negozi nell’area interessata che potranno soddisfare adeguatamente le richieste da parte di tutti i clienti. La società ricorda alla clientela che nel frattempo sono comunque attivi gli altri suoi negozi a Chioggia, Padova, Abano Terme, Treviso e Vicenza, oltre ad essere attivo il proprio numero verde 800.900770 (da numero fisso) e 02.444141(da numero mobile) e il sito internet enigaseluce.com.».