Atelier di alto artigianato al posto di un negozio di paccottiglia a Venezia

Grazie all'oro e l'artigianato, un nuovo atelier artistico in Campo Santa Maria Nova ha ridato la sua antica identità a una bottega veneziana che fino a poco prima ospitava un negozio di paccottiglia cinese per il turismo mordi e fuggi. L'iniziativa imprenditoriale si racchiude nelle parole "Oro e Disegni", il nome che l'artista-artigiana triestina Stefania Dei Rossi ha voluto dare al suo nuovo showroom a Cannaregio.

Nella bottega, inaugurata da qualche giorno, Dei Rossi espone le sue particolarissime e luccicanti creazioni, tutti pezzi rigorosamente firmati, numerati e realizzati con materiali semplici ma anche nobilissimi come la foglia d'oro, che l'hanno fatta inserire nell'autorevole "Homo Faber Guide", la guida che segnala e raccoglie i più prestigiosi e creativi artigiani a livello europeo. «La mia passione per la città nasce dalle frequentazioni di Venezia fatte durante i miei studi all’Accademia di Belle Arti, dove mi sono formata - racconta -. Poi, complice anche il mio fidanzato e oggi marito, veneziano doc, dopo alcune mostre ed esposizioni delle mie opere, ho deciso di fare il salto, trasferirmi definitivamente a Venezia e aprire un mio atelier qui, in centro storico».

Nonostante gli imprevisti e le difficoltà a trovare un luogo adatto, Dei Rossi ha trovato proprio nel sestiere di Cannaregio il giusto spazio per il suo laboratorio. Esperta di restauro, l'artista ha creato una sua particolare nicchia: appassionata di disegno, si è concentrata soprattutto in questa sua passione, sommando a essa le tecniche di restauro, per creare così i suoi manufatti artistici, che possono essere elementi d'arredo, disegni e grafiche con una peculiarità in comune, quella dell'uso massivo della foglia d'oro. Usando anche «una foglia speciale», aggiunge Dei Rossi, quella prodotta «qui a Venezia da Berta Battiloro, l'ultimo laboratorio d'Europa dove si produce la foglia d'oro battendola a mano. Anche questo è un valore aggiunto che ho voluto dare alle mie creazioni, un dialogo che continua tra artigiani veneziani e mestieri antichi, che miscelati assieme poi si armonizzano con l'atto creativo dell'oggetto».

«L'esperienza di questa valente artigiana, con l'apertura della sua stupenda bottega, rappresenta la Venezia viva che vogliamo - commenta il direttore della Confartigianato Venezia, Matteo Masat -. Una Venezia che deve riscoprire la bellezza anche nei dettagli, senza svendere spazi e luoghi alla mercificazione del turismo mordi e fuggi, un processo che la sta impoverendo soprattutto della sua storia e della sua identità di città attiva, creativa e antica, capace di produrre incanto anche con le sue attività artigiane uniche e particolari, come unica e particolare è Venezia».