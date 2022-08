Quattro neodiplomati con lode a Ca' Farsetti

Quattro studenti degli istituti superiori veneziani, che si sono diplomati con lode, sono stati ricevuti giovedì a Ca' Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Si tratta di Pietro Rizzi del liceo scientifico "G.B. Benedetti", Giulia Stefan dell'Istituto tecnico tecnologico "Vendramin Corner", indirizzo Biotecnologie ambientali, Elena Gasparini del liceo delle Scienze umane "Niccolò Tommaseo" e Matilde Ndiaye dell'Istituto tecnico con indirizzo turistico "Francesco Algarotti".

Pietro Rizzi ha superato il test di ammissione alla facoltà di Ingegneria Biomedica dell'Università di Padova, ma il suo sogno è quello di fare il medico di emergenza e si sta perciò preparando per la prova di ingresso a Medicina. Nel frattempo ha anche svolto un corso per fare il volontario soccorritore alla Croce Verde. Ha praticato il basket ma ama soprattutto camminare e fare arrampicate in montagna. Amante delle scienze, Giulia Stefan continuerà gli studi frequentando la facoltà di Chimica industriale, anche nel suo caso all'Università di Padova. La sua aspirazione è quella di lavorare in un laboratorio analisi dedicato al controllo qualità. Tra le sue passioni la kickboxing, disciplina che pratica dall'età di 6 anni e della quale è diventata cintura nera. Contrastare il problema del riscaldamento globale, contribuendo anche a promuovere un turismo sostenibile, è invece l'obiettivo di Elena Gasparini, che per questo motivo ha deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze ambientali dell'Università di Ca' Foscari, a Venezia. Appassionata di culture e letterature straniere, tra i suoi hobby c'è quello di scrivere poesie. Dice invece di non avere ancora le idee chiare sul proprio futuro Matilde Ndiaye. Per ora ha deciso di iscriversi alla facoltà di Lingue, Civiltà e Scienze del linguaggio di Ca' Foscari, con indirizzo Politico internazionale. Nel frattempo coltiva le sue passioni, dal canto alla danza hip hop. Ama stare a contatto con le persone e rendersi utile, per questo si dedica anche al volontariato.