Nicole Di Danieli, la giovane promessa di Portogruaro, incanta la costiera amalfitana con la sua voce

Nel panorama musicale italiano emerge una nuova stella e il suo nome è Nicole Di Danieli, di Portogruaro, in arte Koi. A soli 12 anni, questa giovane artista continua a fare breccia nei cuori del pubblico e degli esperti, conquistando l'opportunità di partecipare all'evento di prestigio "La Bella e la Voce" nella suggestiva cornice della Costiera Amalfitana. Durante la serata, Nicole ha brillantemente eseguito la cover di "Specchio", una composizione firmata da Lardella, Fasano e Rigamonti, già presentata all'Eurovision Junior da Elisabetta Lizza. L'evento "La Bella e la Voce" non è solo una competizione musicale, ma anche una celebrazione dell'arte in tutte le sue sfumature. Questa avventura, che ha ormai una storia di ventisette anni, è finalizzata a scoprire e promuovere artisti di talento e meritevoli di attenzione. Francesco Ganci, l'organizzatore dell'evento, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'amministrazione comunale di Vietri sul Mare, che ha sostenuto il progetto fin dall'inizio. La serata finale ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo nel mondo musicale. Tra di essi spiccano Danila Satragno, rinomata cantante jazz e vocal coach, e Matteo Buzzanca, produttore discografico e autore di numerosi successi. Tra i partecipanti si fa notare anche Namida, una cantante emergente che ha già dimostrato il suo talento aprendo il concerto di Tananai e presto aprirà anche quello di Annalisa, J-Ax e Fedez. L'evento è stato presentato dalle gemelle Le Donatella, figure già familiari al pubblico grazie alla loro partecipazione all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. Nicole Di Danieli, grazie al suo innato talento e alla contagiosa grinta, ha affascinato e entusiasmato il pubblico. La sua partecipazione a un evento di così elevato prestigio e la sua straordinaria capacità di catturare e mantenere l'attenzione degli spettatori rappresentano chiari segnali di un futuro musicale pieno di promesse e successi.