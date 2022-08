Nido ciliegio e materna Gabelli del Lido, cantieri incorso

Alla materna Gabelli al Lido e all’asilo nido Ciliegio di Venezia si stanno svolgendo interventi di miglioramento funzionale degli spazi, adeguamento impiantistico e igienico-sanitario e lavori per il superamento delle barriere architettoniche. In particolare sono in corso il rifacimento dei servizi igienici destinati ai bambini, ai docenti e al personale ausiliario, e l'adeguamento dell’impianto elettrico, poiché i corpi luminosi attuali non assicurano comfort e beneficio visivo. La distribuzione degli spazi interni attualmente è disorganica, in base alle valutazioni svolte, per questo il Comune sta provvedendo a realizzare una sala insegnanti, un locale spogliatoio e anti spogliatoio, una nuova accoglienza e una sala dove porzionare le pietanze al momento del pranzo con accesso indipendente.

Si sta procedendo anche con il rinnovo di tutte le finiture in tutti gli ambienti, la posa di nuovi serramenti interni, il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di nuove controsoffittature, in modo da migliorare l’ambiente scolastico e le attività didattiche. Infine, poiché l’accesso dall’ingresso principale è ostacolato da quattro scalini si costruirà una rampa di accesso sul lato nord ovest per migliorare l’accessibilità. Al nido Ciliegio invece sono in corso interventi per il miglioramento sismico e la messa a norma dell’edificio. La scorsa estate sono stati realizzati il consolidamento delle murature, quest’anno invece si sta procedendo con l’integrazione delle fondazioni di alcuni setti murari e la realizzazione di controsoffitti antisismici. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto si è recata oggi in visita ai cantieri.