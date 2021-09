"Senza green pass non potrai fare il tirocinio", studentessa scrive: «Mi tolgono i miei diritti»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giulia, una studentessa, che abb.

«Sono Giulia, ho 21 anni sono del Miranese e sto frequentando il primo anno di università facoltà di Infermieristica a Ferrara.

Ad ottobre dovrei iniziare il secondo anno e il tirocinio, ma purtroppo non sarà così... perché sapete cosa mi è stato detto? "Se non ti vaccini non potrai fare il tirocinio e resterai al primo anno come ripetente." Questo è diventato il Paese in cui viviamo, la Repubblica Democratica Italiana. Mi stanno obbligando a un trattamento sanitario che io non voglio assolutamente fare perché non ne conosciamo la reale pericolosità: sappiamo che ci sono morti sospette post vaccino ed eventi avversi causati dallo stesso. Eppure senza questo vaccino non potrò più studiare: mi stanno togliendo due diritti importantissimi, quali il diritto di libertà e il diritto di istruzione. Tutto questo dopo un anno in cui mi sono impegnata a studiare, ho imparato molte cose e ottenuto buonissimi risultati agli esami. E tutto ciò sono costretta a buttarlo all'aria per un vaccino?

Sono arrabbiata con il mondo, delusa, schifata. Mi sento privata delle mie libertà e non riesco ad accettarlo, non lo accetterò mai.

Questa situazione mi sta togliendo tutto, come a me a tanti altri studenti, ragazzi, adulti dato che ormai "l'obbligo" di Green Pass è stato esteso pure nel mondo del lavoro.

Cosa ne sarà del mio futuro e di quello di tutti noi? Possibile che nessuno mi aiuti, ci aiuti.

La soluzione purtroppo non è il vaccino, bisogna fare qualcosa, un qualcosa di grande per il nostro futuro, un qualcosa che metta fine a questa finta democrazia».