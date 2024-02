«No al padiglione di Israele»: migliaia di artisti e curatori scrivono a Biennale

La Biennale di Venezia finisce nel mirino per la sua scelta di confermare il padiglione nazionale di Israele per la Biennale Arte 2024, che si aprirà il 20 aprile. Una petizione, lanciata da un collettivo neonato chiamato "Art Not Genocide Alliance" che si definisce costituito da un «gruppo internazionale di artisti, curatori, scrittori e lavoratori culturali», e già sottoscritta da più di duemila persone - in larga parte afferenti al mondo delle arti contemporanee - chiede alla dirigenza della Biennale un cambio di rotta.

«Noi sottoscrittə - recita la petizione - chiediamo l'esclusione di Israele dalla Biennale di Venezia [...] affermiamo che offrire un palcoscenico a uno Stato impegnato in continui massacri contro il popolo palestinese a Gaza è inaccettabile». I firmatari dell'appello - disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese, arabo, ebraico e farsi - ricordano come, secondo la Corte Internazionale di Giustizia dell'Onu, Israele in questo momento stia verosimilmente commettendo atti che possono essere riconducibili al genocidio a Gaza. «Le principali organizzazioni internazionali, palestinesi e israeliane per i diritti umani - continuano i firmatari - sostengono da tempo che l’occupazione israeliana della Palestina, della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Striscia di Gaza [...] costituisce, insieme al trattamento riservato ai palestinesi all’interno dei confini del 1948, un crudele sistema di apartheid e un crimine contro l’umanità».

La petizione elenca poi alcuni precedenti: «Dal 1950 al 1968, a causa della condanna globale dell’apartheid e degli appelli al boicottaggio, il Sudafrica fu scoraggiato dall’esporre ed escluso dalla Biennale durante l’assegnazione dei padiglioni. Nel 1968, sulla base della risoluzione 2396 delle Nazioni Unite, fu introdotto il divieto ufficiale e l’intimazione a sospendere "gli scambi con il regime razzista". Il Sudafrica fu riammesso solo dopo l’abolizione del regime d’apartheid nel 1993». E ancora, più recentemente, si ricorda come nel 2022, subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Biennale condannò pubblicamente quell'atto, impegnandosi a evitare qualsiasi forma di collaborazione con il governo russo e anche «il rifiuto di accettare "la presenza, in qualsiasi dei suoi eventi, di delegazioni ufficiali, istituzioni o persone legate a qualsiasi titolo al governo russo"». I firmatari si dicono sconcertati «da questo doppio standard» notando il silenzio della dirigenza di Biennale sull'attacco in corso a Gaza il cui «tasso di mortalità giornaliero supera quello di qualsiasi altro grande conflitto del XXI secolo».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Lanciata pochi giorni fa, la petizione sta trovando parecchi firmatari di peso: una lunga lista di artisti e curatori che hanno collaborato con le biennali del passato o con quella attuale, come Yvonne Billimore (che cura il padiglione finlandese), professori universitari e docenti delle accademie delle belle arti, i direttori del Palazzo Ducale di Genova o della Naba - nuova accademia delle belle arti di Milano, l'ex ministro greco e docente ad Atene Yanis Varoufakis, oltre al Palestine Museum e ad altre istituzioni internazionali. La lista si sta arricchendo di ora in ora.

«Mentre il padiglione israeliano prende vita - concludono perentoriamente i firmatari - il bilancio delle vittime del genocidio a Gaza e in Cisgiordania aumenta ogni giorno. Mentre il team curatoriale israeliano progetta il cosiddetto "Padiglione della fertilità“ riflettendo sulla maternità contemporanea, Israele ha ucciso più di 12.000 bambinə, distrutto strutture mediche e reso impossibile l‘accesso alle cure riproduttive. [...] Niente morte a Venezia. No all’ordinaria amministrazione (no business as usual, nella più efficace formula anglosassone, ndr) durante il massacro».

Fondazione Biennale di Venezia ha scelto di non commentare la petizione, limitandosi a far sapere che la situazione passate del Sudafrica, con un boicottaggio internazionale in corso, e della Russia - che si è ritirata, non è stata formalmente esclusa - non sono paragonabili a quella attuale.